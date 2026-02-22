22 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PEREIRA BARRETO

Motoboy é detido com drogas durante ação da PM na região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Jovem de 19 anos foi flagrado com maconha, cocaína e crack
Jovem de 19 anos foi flagrado com maconha, cocaína e crack

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes na sexta-feira (20), em Pereira Barreto. A detenção foi realizada por policiais militares durante patrulhamento ostensivo no bairro Colinas do Tietê.

De acordo com a corporação, a equipe da ROCAM, vinculada à Companhia Tática do 28º BPM/I, percebeu atitude suspeita do rapaz, que teria arremessado um objeto ao notar a aproximação da viatura. Após averiguação, os policiais localizaram porções de drogas no local.

Com consentimento para vistoria na residência do suspeito, os agentes encontraram mais entorpecentes, além de balança de precisão e materiais utilizados para fracionamento e embalagem das substâncias.

Ao todo, foram apreendidos 84,2 gramas de maconha, 6 gramas de cocaína e 8,4 gramas de crack. Segundo a PM, o jovem admitiu que comercializava drogas e alegou que pretendia usar o dinheiro para custear a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários