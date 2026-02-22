Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes na sexta-feira (20), em Pereira Barreto. A detenção foi realizada por policiais militares durante patrulhamento ostensivo no bairro Colinas do Tietê.
De acordo com a corporação, a equipe da ROCAM, vinculada à Companhia Tática do 28º BPM/I, percebeu atitude suspeita do rapaz, que teria arremessado um objeto ao notar a aproximação da viatura. Após averiguação, os policiais localizaram porções de drogas no local.
Com consentimento para vistoria na residência do suspeito, os agentes encontraram mais entorpecentes, além de balança de precisão e materiais utilizados para fracionamento e embalagem das substâncias.
Ao todo, foram apreendidos 84,2 gramas de maconha, 6 gramas de cocaína e 8,4 gramas de crack. Segundo a PM, o jovem admitiu que comercializava drogas e alegou que pretendia usar o dinheiro para custear a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.