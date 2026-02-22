Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes na sexta-feira (20), em Pereira Barreto. A detenção foi realizada por policiais militares durante patrulhamento ostensivo no bairro Colinas do Tietê.

De acordo com a corporação, a equipe da ROCAM, vinculada à Companhia Tática do 28º BPM/I, percebeu atitude suspeita do rapaz, que teria arremessado um objeto ao notar a aproximação da viatura. Após averiguação, os policiais localizaram porções de drogas no local.

Com consentimento para vistoria na residência do suspeito, os agentes encontraram mais entorpecentes, além de balança de precisão e materiais utilizados para fracionamento e embalagem das substâncias.