Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário resultou na prisão de um homem de 33 anos por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (18), em Lavínia, no interior paulista. A abordagem ocorreu por volta das 23h40, no km 590 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), durante a Operação Impacto.

Os policiais realizavam fiscalização de rotina quando decidiram parar um veículo Fiat/Palio para averiguação. Na vistoria, foi localizado um tablete de cocaína escondido sob o banco do motorista. A droga pesava aproximadamente 537 gramas.

Segundo informações da corporação, o suspeito é morador de Araçatuba e já possui antecedentes criminais, inclusive por tráfico de entorpecentes. Ele havia deixado o sistema prisional em 2018.