OPERAÇÃO IMPACTO

Araçatubense é preso com meio quilo de cocaína na Marechal Rondon

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Rodoviária
Homem de 33 anos, morador de Araçatuba, foi preso em Lavínia
Homem de 33 anos, morador de Araçatuba, foi preso em Lavínia

Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário resultou na prisão de um homem de 33 anos por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (18), em Lavínia, no interior paulista. A abordagem ocorreu por volta das 23h40, no km 590 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), durante a Operação Impacto.

Os policiais realizavam fiscalização de rotina quando decidiram parar um veículo Fiat/Palio para averiguação. Na vistoria, foi localizado um tablete de cocaína escondido sob o banco do motorista. A droga pesava aproximadamente 537 gramas.

Segundo informações da corporação, o suspeito é morador de Araçatuba e já possui antecedentes criminais, inclusive por tráfico de entorpecentes. Ele havia deixado o sistema prisional em 2018.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Seccional de Andradina, onde a droga e o veículo foram apreendidos. O homem permaneceu detido e à disposição da Justiça. O prejuízo estimado ao crime organizado é de cerca de R$ 37,5 mil.

