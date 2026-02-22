Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário resultou na prisão de um homem de 33 anos por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (18), em Lavínia, no interior paulista. A abordagem ocorreu por volta das 23h40, no km 590 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), durante a Operação Impacto.
Os policiais realizavam fiscalização de rotina quando decidiram parar um veículo Fiat/Palio para averiguação. Na vistoria, foi localizado um tablete de cocaína escondido sob o banco do motorista. A droga pesava aproximadamente 537 gramas.
Segundo informações da corporação, o suspeito é morador de Araçatuba e já possui antecedentes criminais, inclusive por tráfico de entorpecentes. Ele havia deixado o sistema prisional em 2018.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Seccional de Andradina, onde a droga e o veículo foram apreendidos. O homem permaneceu detido e à disposição da Justiça. O prejuízo estimado ao crime organizado é de cerca de R$ 37,5 mil.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.