22 de fevereiro de 2026
REGIÃO

Procurado por furto é preso em ônibus na rodovia SP-425

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Rodviária
Homem com mandado ativo foi capturado em Penápolis
Homem com mandado ativo foi capturado em Penápolis

Um homem de 32 anos que estava com mandado de prisão em aberto foi detido na manhã deste sábado (21) durante fiscalização na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis. A abordagem ocorreu por volta das 9h20, no km 295, durante a Operação Impacto.

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário da região de Araçatuba pararam um ônibus interestadual para averiguação. Ao consultar os dados de um dos passageiros, que ocupava a poltrona 35, os agentes constataram a existência de ordem judicial expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibirité (MG), referente ao crime de furto, com validade até 2034.

O suspeito, morador de Anaurilândia (MS), já possui registros anteriores por furto e roubo. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Penápolis, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

