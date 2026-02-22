Um homem de 32 anos que estava com mandado de prisão em aberto foi detido na manhã deste sábado (21) durante fiscalização na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis. A abordagem ocorreu por volta das 9h20, no km 295, durante a Operação Impacto.

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário da região de Araçatuba pararam um ônibus interestadual para averiguação. Ao consultar os dados de um dos passageiros, que ocupava a poltrona 35, os agentes constataram a existência de ordem judicial expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibirité (MG), referente ao crime de furto, com validade até 2034.

O suspeito, morador de Anaurilândia (MS), já possui registros anteriores por furto e roubo. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Penápolis, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.