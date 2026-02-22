O Bandeirante conquistou um resultado importante na noite deste sábado ao superar a Francana por 1 a 0, no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, pela oitava rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O triunfo dá novo ânimo ao Leão da Noroeste, que se distancia da parte mais perigosa da tabela.
O único gol da partida foi marcado logo aos cinco minutos do segundo tempo. O atacante Jhonny, camisa 9 da equipe, aproveitou a oportunidade e garantiu os três pontos diante da torcida.
Com a vitória, a segunda consecutiva, o Bandeirante sobe provisoriamente para a 11ª posição, chegando aos nove pontos e ganhando fôlego na competição. A sequência positiva traz mais confiança ao elenco para a reta decisiva da fase inicial.
Já a Francana vive momento oposto. A equipe sofreu a terceira derrota seguida, estaciona nos seis pontos e permanece próxima da zona de rebaixamento, ocupando a 13ª colocação de forma provisória.
Na próxima rodada, o Bandeirante encara o União Suzano fora de casa, na quarta-feira, às 15h. A Francana joga no mesmo dia, às 19h30, quando recebe o Rio Branco no estádio José Lancha Filho.
