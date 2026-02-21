Jogando diante da torcida, o time de Araçatuba superou o Colorado Caieiras por 1 a 0 na tarde deste sábado (21), em confronto válido pela quinta rodada do Paulistão A4. A partida foi disputada no Estádio Dr. Adhemar de Barros, em Araçatuba.

O duelo foi equilibrado, mas a equipe da casa conseguiu sair com a vitória no segundo tempo. Hugo Cordeiro balançou as redes e marcou o único gol do jogo, garantindo os três pontos para a AEA.

Com o resultado, o Araçatuba chegou aos quatro pontos e subiu para a 12ª colocação, conquistando seu primeiro triunfo na competição. Já o Colorado Caieiras permanece com três pontos, em 14º lugar, e segue pressionado na luta contra o rebaixamento.