PRIMEIRA VITÓRIA

Araçatuba bate o Colorado Caieiras e conquista 1ª vitória na A4

Por Wesley Gomes | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Gol de Hugo Cordeiro garante triunfo em casa e tira AEA do fim da tabela
Gol de Hugo Cordeiro garante triunfo em casa e tira AEA do fim da tabela

Jogando diante da torcida, o time de Araçatuba superou o Colorado Caieiras por 1 a 0 na tarde deste sábado (21), em confronto válido pela quinta rodada do Paulistão A4. A partida foi disputada no Estádio Dr. Adhemar de Barros, em Araçatuba.

O duelo foi equilibrado, mas a equipe da casa conseguiu sair com a vitória no segundo tempo. Hugo Cordeiro balançou as redes e marcou o único gol do jogo, garantindo os três pontos para a AEA.

Com o resultado, o Araçatuba chegou aos quatro pontos e subiu para a 12ª colocação, conquistando seu primeiro triunfo na competição. Já o Colorado Caieiras permanece com três pontos, em 14º lugar, e segue pressionado na luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, marcada para quarta-feira (25), às 15h, o Araçatuba encara o Jacareí fora de casa, no Estádio Stravos Papadopoulos. No mesmo dia e horário, o Colorado Caieiras recebe o Comercial no Estádio Carlos Ferracini.

