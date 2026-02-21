Na tarde de sexta-feira (20), equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela região central de Guzolândia quando atenderam a uma denúncia de forte cheiro de maconha vindo de um imóvel. No local, dois adolescentes foram abordados.

Durante a vistoria, os policiais encontraram um tijolo e porções fracionadas de maconha, somando cerca de 0,883 quilo, além de aproximadamente 0,032 quilo de crack. Também foram apreendidos R$ 302 em dinheiro, dois celulares e materiais usados para dividir e embalar os entorpecentes.

Os envolvidos admitiram a intenção de vender as drogas. Diante do flagrante de ato infracional semelhante ao tráfico, ambos foram encaminhados à delegacia de Auriflama, acompanhados por responsáveis legais e pelo Conselho Tutelar.