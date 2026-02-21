21 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FUTEBOL

AEA busca reação em casa neste sábado pelo Paulista A4

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
Araçatuba tenta sair da lanterna diante do Caieiras Estádio no Adhemar de Barros
Araçatuba tenta sair da lanterna diante do Caieiras Estádio no Adhemar de Barros

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) volta a campo neste sábado (21), às 15h30, no Estádio Adhemar de Barros, determinada a iniciar uma reação no Campeonato Paulista da Série A4 Rivalo 2026. A equipe recebe o Colorado Caieiras pela quinta rodada da competição em um confronto direto na parte de baixo da tabela.

O time araçatubense ocupa atualmente a 16ª posição, somando apenas um ponto em quatro partidas disputadas. Com um empate e três derrotas, a AEA marcou um gol e sofreu oito, números que refletem a necessidade urgente de ajustes, principalmente no setor defensivo. Jogando diante da torcida, o clube aposta na força do estádio para tentar conquistar a primeira vitória.

Na rodada passada, o Araçatuba foi superado pelo Taquaritinga por 2 a 0, fora de casa. Antes disso, havia perdido para o São-Carlense (4 a 1) e para o Lemense (2 a 0), além de empatar sem gols com o Tanabi em seus domínios. A sequência irregular levou a mudanças no comando técnico.

Após a saída do treinador José Oliveira, a diretoria anunciou que o preparador físico Andrezinho assumiu interinamente a equipe, com a missão de reorganizar o grupo e manter o planejamento da temporada. A expectativa é de que a mudança traga novo ânimo ao elenco.

O adversário, Colorado Caieiras, aparece na 13ª colocação, com três pontos conquistados em três empates e uma derrota. Assim como a AEA, ainda busca o primeiro triunfo no estadual.

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários