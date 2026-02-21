A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) volta a campo neste sábado (21), às 15h30, no Estádio Adhemar de Barros, determinada a iniciar uma reação no Campeonato Paulista da Série A4 Rivalo 2026. A equipe recebe o Colorado Caieiras pela quinta rodada da competição em um confronto direto na parte de baixo da tabela.
O time araçatubense ocupa atualmente a 16ª posição, somando apenas um ponto em quatro partidas disputadas. Com um empate e três derrotas, a AEA marcou um gol e sofreu oito, números que refletem a necessidade urgente de ajustes, principalmente no setor defensivo. Jogando diante da torcida, o clube aposta na força do estádio para tentar conquistar a primeira vitória.
Na rodada passada, o Araçatuba foi superado pelo Taquaritinga por 2 a 0, fora de casa. Antes disso, havia perdido para o São-Carlense (4 a 1) e para o Lemense (2 a 0), além de empatar sem gols com o Tanabi em seus domínios. A sequência irregular levou a mudanças no comando técnico.
Após a saída do treinador José Oliveira, a diretoria anunciou que o preparador físico Andrezinho assumiu interinamente a equipe, com a missão de reorganizar o grupo e manter o planejamento da temporada. A expectativa é de que a mudança traga novo ânimo ao elenco.
O adversário, Colorado Caieiras, aparece na 13ª colocação, com três pontos conquistados em três empates e uma derrota. Assim como a AEA, ainda busca o primeiro triunfo no estadual.
A partida terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.
