A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) volta a campo neste sábado (21), às 15h30, no Estádio Adhemar de Barros, determinada a iniciar uma reação no Campeonato Paulista da Série A4 Rivalo 2026. A equipe recebe o Colorado Caieiras pela quinta rodada da competição em um confronto direto na parte de baixo da tabela.

O time araçatubense ocupa atualmente a 16ª posição, somando apenas um ponto em quatro partidas disputadas. Com um empate e três derrotas, a AEA marcou um gol e sofreu oito, números que refletem a necessidade urgente de ajustes, principalmente no setor defensivo. Jogando diante da torcida, o clube aposta na força do estádio para tentar conquistar a primeira vitória.

Na rodada passada, o Araçatuba foi superado pelo Taquaritinga por 2 a 0, fora de casa. Antes disso, havia perdido para o São-Carlense (4 a 1) e para o Lemense (2 a 0), além de empatar sem gols com o Tanabi em seus domínios. A sequência irregular levou a mudanças no comando técnico.