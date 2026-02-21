O Clube Atlético Penapolense entra em campo neste sábado, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, contra o São Caetano, determinado a manter a campanha perfeita no Campeonato Paulista da Série A4. Líder isolado da competição, o CAP soma 12 pontos em quatro partidas e ostenta 100% de aproveitamento, consolidando-se como uma das forças do torneio.

Além da invencibilidade, a equipe de Penápolis apresenta números expressivos. Com oito gols marcados, melhor ataque ao lado da Inter de Bebedouro, e apenas três sofridos, a Pantera do Noroeste demonstra equilíbrio entre eficiência ofensiva e solidez defensiva.

A trajetória até aqui reforça o bom momento. O CAP iniciou a caminhada vencendo o Jacareí por 2 a 0, seguido de triunfo por 2 a 1 diante do Comercial, em Ribeirão Preto. Depois, superou o Tanabi por 2 a 1 e, na rodada mais recente, derrotou o ECUS Suzano pelo mesmo placar, no Tenente Carriço.