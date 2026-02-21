A Câmara Municipal de Araçatuba realiza, na próxima segunda-feira (23), a 4ª Sessão Ordinária do ano com destaque para o Projeto de Lei, que institui o Programa Municipal de Voluntariado para Ações de Plantio de Árvores em espaços públicos. A proposta prevê a organização e capacitação de cidadãos interessados em contribuir com a arborização da cidade, sob coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.
O texto estabelece que os voluntários deverão passar por formação básica antes de atuar nos plantios, que serão realizados com espécies nativas e acompanhamento técnico. A iniciativa também prevê a emissão de certificado de participação para quem cumprir ações mínimas previstas no programa, fortalecendo a educação ambiental e o engajamento comunitário.
"Propera Araçatuba"
Outro item em discussão é o Projeto de Lei, que cria o Programa Municipal Integrado de Qualificação Profissional, Emprego e Empreendedorismo, denominado “Prospera Araçatuba”. A proposta busca integrar políticas públicas de assistência social, trabalho e desenvolvimento econômico, oferecendo cursos gratuitos, encaminhamento ao mercado de trabalho e apoio à formalização de pequenos negócios.
O programa prevê atuação conjunta entre secretarias municipais e entidades parceiras, como instituições do Sistema S, além de acompanhamento dos participantes por até 12 meses após a capacitação. A medida tem como foco principal pessoas em situação de vulnerabilidade social e beneficiários do Cadastro Único.
Outros
Também integra a pauta o Projeto de Lei, que declara de utilidade pública o Instituto Girassol de Terapias do Desenvolvimento e Autismo de Araçatuba e Região. A entidade atua de forma gratuita na defesa dos direitos de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo atendimentos terapêuticos, jurídicos e psicossociais .
A sessão está marcada para as 19h, no plenário da Câmara Municipal, com transmissão pelos canais oficiais do Legislativo. Antes da ordem do dia, haverá o Pequeno Expediente, momento em que vereadores inscritos poderão fazer uso da palavra.
