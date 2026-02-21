A Câmara Municipal de Araçatuba realiza, na próxima segunda-feira (23), a 4ª Sessão Ordinária do ano com destaque para o Projeto de Lei, que institui o Programa Municipal de Voluntariado para Ações de Plantio de Árvores em espaços públicos. A proposta prevê a organização e capacitação de cidadãos interessados em contribuir com a arborização da cidade, sob coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

O texto estabelece que os voluntários deverão passar por formação básica antes de atuar nos plantios, que serão realizados com espécies nativas e acompanhamento técnico. A iniciativa também prevê a emissão de certificado de participação para quem cumprir ações mínimas previstas no programa, fortalecendo a educação ambiental e o engajamento comunitário.

