A Santa Casa de Araçatuba informou que o aparelho de ressonância magnética voltou a funcionar normalmente na noite da última quinta-feira (19), após manutenção técnica. A informação foi confirmada em nota oficial divulgada em meio à repercussão sobre o atendimento a um paciente de Birigui, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12 de fevereiro.

Segundo o hospital, o equipamento — em operação há cerca de 15 anos — apresentou problema técnico nesta semana. A situação ganhou visibilidade após familiares e amigos do jovem cobrarem esclarecimentos. O paciente recebeu atendimento em Birigui e em Araçatuba e, conforme a direção da unidade, precisa estar clinicamente estabilizado antes de ser submetido ao exame de ressonância.

Diante da repercussão, vereadores acompanharam o caso. Estiveram na Santa Casa o vereador Paulinho do Posto (Avante), de Birigui, e João Pedro Pugina (PL), de Araçatuba, em busca de informações sobre o funcionamento do aparelho e o atendimento prestado.