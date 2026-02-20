A Santa Casa de Araçatuba informou que o aparelho de ressonância magnética voltou a funcionar normalmente na noite da última quinta-feira (19), após manutenção técnica. A informação foi confirmada em nota oficial divulgada em meio à repercussão sobre o atendimento a um paciente de Birigui, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12 de fevereiro.
Segundo o hospital, o equipamento — em operação há cerca de 15 anos — apresentou problema técnico nesta semana. A situação ganhou visibilidade após familiares e amigos do jovem cobrarem esclarecimentos. O paciente recebeu atendimento em Birigui e em Araçatuba e, conforme a direção da unidade, precisa estar clinicamente estabilizado antes de ser submetido ao exame de ressonância.
Diante da repercussão, vereadores acompanharam o caso. Estiveram na Santa Casa o vereador Paulinho do Posto (Avante), de Birigui, e João Pedro Pugina (PL), de Araçatuba, em busca de informações sobre o funcionamento do aparelho e o atendimento prestado.
Na mesma nota, a instituição informou que firmou contrato para aquisição de um novo equipamento de ressonância magnética, avaliado em aproximadamente R$ 4 milhões. As tratativas com a empresa terceirizada responsável começaram em novembro, e o contrato foi assinado em 20 de janeiro.
A direção esclareceu que a instalação do novo aparelho envolve processo que inclui importação, transporte especializado e montagem técnica de alta precisão. Por isso, o equipamento ainda não está disponível para uso.
Com o conserto concluído na noite de quinta-feira, o aparelho atual segue em funcionamento, garantindo a continuidade dos exames e a manutenção do atendimento à população da região.
