20 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SAÚDE

Ressonância da Santa Casa volta a funcionar após manutenção

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Guilherme Renan
Equipamento foi consertado na noite de quinta-feira (19); hospital também confirmou contrato para nova máquina avaliada em R$ 4 milhões
Equipamento foi consertado na noite de quinta-feira (19); hospital também confirmou contrato para nova máquina avaliada em R$ 4 milhões

A Santa Casa de Araçatuba informou que o aparelho de ressonância magnética voltou a funcionar normalmente na noite da última quinta-feira (19), após manutenção técnica. A informação foi confirmada em nota oficial divulgada em meio à repercussão sobre o atendimento a um paciente de Birigui, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12 de fevereiro.

Segundo o hospital, o equipamento — em operação há cerca de 15 anos — apresentou problema técnico nesta semana. A situação ganhou visibilidade após familiares e amigos do jovem cobrarem esclarecimentos. O paciente recebeu atendimento em Birigui e em Araçatuba e, conforme a direção da unidade, precisa estar clinicamente estabilizado antes de ser submetido ao exame de ressonância.

Diante da repercussão, vereadores acompanharam o caso. Estiveram na Santa Casa o vereador Paulinho do Posto (Avante), de Birigui, e João Pedro Pugina (PL), de Araçatuba, em busca de informações sobre o funcionamento do aparelho e o atendimento prestado.

Na mesma nota, a instituição informou que firmou contrato para aquisição de um novo equipamento de ressonância magnética, avaliado em aproximadamente R$ 4 milhões. As tratativas com a empresa terceirizada responsável começaram em novembro, e o contrato foi assinado em 20 de janeiro.

A direção esclareceu que a instalação do novo aparelho envolve processo que inclui importação, transporte especializado e montagem técnica de alta precisão. Por isso, o equipamento ainda não está disponível para uso.

Com o conserto concluído na noite de quinta-feira, o aparelho atual segue em funcionamento, garantindo a continuidade dos exames e a manutenção do atendimento à população da região.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários