Uma ação rápida da Polícia Militar durante a Atividade Delegada resultou na recuperação de uma bicicleta furtada na madrugada desta sexta-feira (20), em Castilho.

A equipe foi acionada via COPOM após o registro de furto ocorrido no período noturno. Segundo informações preliminares, o marido e o irmão da vítima teriam avistado o suspeito circulando com a bicicleta subtraída e chegaram a acompanhá-lo. Ainda conforme relato, o indivíduo teria passado em frente à residência da família, ironizando a situação.

Os policiais entraram em contato com a vítima, que informou que seus familiares estavam na entrada da cidade em busca do autor, que havia fugido. Durante diligências, os militares obtiveram a informação de que o suspeito teria seguido em direção ao município de Andradina, pela Rodovia Rodovia Marechal Rondon.