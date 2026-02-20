Uma ação rápida da Polícia Militar durante a Atividade Delegada resultou na recuperação de uma bicicleta furtada na madrugada desta sexta-feira (20), em Castilho.
A equipe foi acionada via COPOM após o registro de furto ocorrido no período noturno. Segundo informações preliminares, o marido e o irmão da vítima teriam avistado o suspeito circulando com a bicicleta subtraída e chegaram a acompanhá-lo. Ainda conforme relato, o indivíduo teria passado em frente à residência da família, ironizando a situação.
Os policiais entraram em contato com a vítima, que informou que seus familiares estavam na entrada da cidade em busca do autor, que havia fugido. Durante diligências, os militares obtiveram a informação de que o suspeito teria seguido em direção ao município de Andradina, pela Rodovia Rodovia Marechal Rondon.
Inicialmente, o patrulhamento não localizou o homem. No entanto, já no retorno a Castilho, pela mesma rodovia, a equipe visualizou o suspeito pedalando no contrafluxo em alta velocidade. Diante da situação, foi realizada manobra de abordagem. Ao notar a presença policial, ele abandonou a via e tentou escapar pelo matagal às margens da estrada, mas acabou sendo alcançado e detido.
Com apoio do CGP 1, as partes envolvidas foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina, onde foram adotadas as providências legais. A bicicleta foi recuperada e restituída à vítima.
