Uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente por furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menor. A ocorrência foi registrada na Rodovia SP-463, na altura do km 27, no município de Bilac.

Durante patrulhamento tático pela rodovia, as equipes abordaram um GM/Kadett que tracionava uma carretinha sem placa de identificação. Sobre o reboque, estavam 21 placas de energia solar — equipamentos que têm sido alvo frequente de furtos na região.

Na abordagem, três ocupantes foram identificados. Em entrevista preliminar, os suspeitos admitiram que saíram de Araçatuba com destino a uma chácara em Bilac, onde realizaram o furto. Segundo relataram aos policiais, a ação criminosa havia sido previamente planejada.