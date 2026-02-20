Uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente por furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menor. A ocorrência foi registrada na Rodovia SP-463, na altura do km 27, no município de Bilac.
Durante patrulhamento tático pela rodovia, as equipes abordaram um GM/Kadett que tracionava uma carretinha sem placa de identificação. Sobre o reboque, estavam 21 placas de energia solar — equipamentos que têm sido alvo frequente de furtos na região.
Na abordagem, três ocupantes foram identificados. Em entrevista preliminar, os suspeitos admitiram que saíram de Araçatuba com destino a uma chácara em Bilac, onde realizaram o furto. Segundo relataram aos policiais, a ação criminosa havia sido previamente planejada.
Ainda durante a vistoria, foi constatado que o veículo estava com o licenciamento vencido desde 2019. A carretinha apresentava indícios de adulteração no número de chassi. Ferramentas supostamente utilizadas no crime e aparelhos celulares também foram apreendidos.
Diante dos fatos, dois indivíduos receberam voz de prisão em flagrante. O terceiro envolvido, menor de idade, foi apreendido por ato infracional. Todo o material subtraído foi restituído à vítima, enquanto a carretinha permaneceu apreendida para realização de perícia.
