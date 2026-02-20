20 de fevereiro de 2026
OPORTUNIDADE

Palestra gratuita oferece bolsas para inglês e vagas no mercado

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Evento em Birigui apresenta programa que capacita alunos para empregos bilíngues
Evento em Birigui apresenta programa que capacita alunos para empregos bilíngues

Pessoas que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho ou conquistar um emprego melhor terão a chance de conhecer um programa gratuito de capacitação em inglês voltado ao setor de call center. A iniciativa será apresentada durante uma palestra informativa nesta sexta-feira (20), às 19h30, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Birigui.

O encontro vai detalhar o funcionamento do programa de bolsas de estudo em inglês, que tem como objetivo preparar os participantes para atuar em vagas bilíngues, ampliando as chances de inserção profissional. A palestra é aberta a toda a comunidade e também contará com a participação de convidados da Estaca Araçatuba.

De acordo com os organizadores, a ação faz parte do trabalho contínuo de qualificação profissional desenvolvido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que oferece cursos voltados à autossuficiência e ao desenvolvimento pessoal e profissional.

“O foco da palestra é atender todo o público que deseja ingressar no mercado de trabalho ou que busca melhores oportunidades. Sabemos que, atualmente, o inglês é o idioma mais falado no mundo e quem domina a língua acaba saindo na frente na disputa por vagas”, destacam os organizadores.

Ainda segundo a organização, o programa foi criado justamente para atender essa demanda crescente por profissionais bilíngues, oferecendo aprendizado gratuito e direcionamento para oportunidades de emprego, especialmente no setor de atendimento ao cliente.

A palestra será conduzida por Mónica Gonzáles e Virginia Sánchez, representantes da FUNVAL no país. Os interessados podem realizar a inscrição antecipada por meio do QR Code disponível no material de divulgação ou pelo site oficial do programa.

O evento acontece na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada na Rua dos Fundadores, 664, no bairro Vila Troncoso, em Birigui.

