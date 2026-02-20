Pessoas que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho ou conquistar um emprego melhor terão a chance de conhecer um programa gratuito de capacitação em inglês voltado ao setor de call center. A iniciativa será apresentada durante uma palestra informativa nesta sexta-feira (20), às 19h30, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Birigui.
O encontro vai detalhar o funcionamento do programa de bolsas de estudo em inglês, que tem como objetivo preparar os participantes para atuar em vagas bilíngues, ampliando as chances de inserção profissional. A palestra é aberta a toda a comunidade e também contará com a participação de convidados da Estaca Araçatuba.
De acordo com os organizadores, a ação faz parte do trabalho contínuo de qualificação profissional desenvolvido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que oferece cursos voltados à autossuficiência e ao desenvolvimento pessoal e profissional.
“O foco da palestra é atender todo o público que deseja ingressar no mercado de trabalho ou que busca melhores oportunidades. Sabemos que, atualmente, o inglês é o idioma mais falado no mundo e quem domina a língua acaba saindo na frente na disputa por vagas”, destacam os organizadores.
Ainda segundo a organização, o programa foi criado justamente para atender essa demanda crescente por profissionais bilíngues, oferecendo aprendizado gratuito e direcionamento para oportunidades de emprego, especialmente no setor de atendimento ao cliente.
A palestra será conduzida por Mónica Gonzáles e Virginia Sánchez, representantes da FUNVAL no país. Os interessados podem realizar a inscrição antecipada por meio do QR Code disponível no material de divulgação ou pelo site oficial do programa.
O evento acontece na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada na Rua dos Fundadores, 664, no bairro Vila Troncoso, em Birigui.
