A Secretaria de Mobilidade Urbana intensificou a fiscalização no transporte coletivo de Birigui após diversas reclamações de moradores sobre falhas no serviço. A ação, realizada na quinta-feira (19), resultou na notificação da empresa responsável pelo sistema circular do município.

Durante a vistoria, equipes identificaram uma série de irregularidades, incluindo atrasos nas linhas, ônibus que deixaram de passar por pontos obrigatórios e falhas estruturais. Entre os problemas constatados, estavam ar-condicionado sem funcionamento em um dos veículos e elevador de acessibilidade para pessoas com deficiência inoperante.

Segundo a pasta, esta foi a quarta fiscalização realizada pela atual gestão municipal na empresa, que opera desde 2023. A administração informou que as inspeções têm como objetivo garantir melhorias no atendimento à população e exigir o cumprimento das normas do contrato.