20 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BIRIGUI

Ônibus circular é notificado após falhas e irregularidades

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Birigui
Fiscalização aponta atrasos, pontos sem atendimento e problemas de acessibilidade em veículos
Fiscalização aponta atrasos, pontos sem atendimento e problemas de acessibilidade em veículos

A Secretaria de Mobilidade Urbana intensificou a fiscalização no transporte coletivo de Birigui após diversas reclamações de moradores sobre falhas no serviço. A ação, realizada na quinta-feira (19), resultou na notificação da empresa responsável pelo sistema circular do município.

Durante a vistoria, equipes identificaram uma série de irregularidades, incluindo atrasos nas linhas, ônibus que deixaram de passar por pontos obrigatórios e falhas estruturais. Entre os problemas constatados, estavam ar-condicionado sem funcionamento em um dos veículos e elevador de acessibilidade para pessoas com deficiência inoperante.

Segundo a pasta, esta foi a quarta fiscalização realizada pela atual gestão municipal na empresa, que opera desde 2023. A administração informou que as inspeções têm como objetivo garantir melhorias no atendimento à população e exigir o cumprimento das normas do contrato.

Representantes da concessionária reconheceram parte das falhas, afirmando que atrasos e desvios ocorreram devido à recente contratação de motoristas ainda em fase de adaptação aos itinerários. A empresa recebeu prazo para corrigir as irregularidades e poderá passar por nova vistoria para verificação das adequações.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários