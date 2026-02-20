Um homem procurado pela Justiça foi capturado nesta sexta-feira (20) durante uma ação de patrulhamento realizada por equipes do policiamento ambiental em Penápolis. A prisão ocorreu no bairro Jardim Del Rey, após informações apontarem o paradeiro do suspeito, que possuía mandado em aberto desde 18 de fevereiro.
Segundo a ocorrência, os agentes da Polícia Militar Ambiental localizaram o indivíduo em frente à residência onde ele estaria morando com a família. A abordagem foi feita seguindo os protocolos operacionais, sem registro de resistência. Durante a revista pessoal, nenhum objeto irregular foi encontrado.
Consultas ao sistema do Centro de Operações da Polícia Militar confirmaram a ordem judicial pendente. O mandado se refere ao crime de lesão corporal praticada contra mulher em contexto de violência doméstica, tipificação prevista no Código Penal. A pena restante a cumprir é de um ano.
Após receber voz de prisão, o capturado foi encaminhado ao pronto-socorro para exame clínico de rotina e, posteriormente, apresentado à autoridade policial de plantão, que ratificou a detenção e determinou o registro da ocorrência. O homem permaneceu à disposição da Justiça.
De acordo com a polícia, não houve necessidade do uso de algemas, já que o suspeito manteve comportamento cooperativo durante toda a ação.
