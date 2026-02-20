20 de fevereiro de 2026
PROCURADO

Procurado por violência contra mulher é preso em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Ambiental
Mandado por lesão corporal no contexto doméstico foi cumprido durante patrulhamento ambiental no Jardim Del Rey
Mandado por lesão corporal no contexto doméstico foi cumprido durante patrulhamento ambiental no Jardim Del Rey

Um homem procurado pela Justiça foi capturado nesta sexta-feira (20) durante uma ação de patrulhamento realizada por equipes do policiamento ambiental em Penápolis. A prisão ocorreu no bairro Jardim Del Rey, após informações apontarem o paradeiro do suspeito, que possuía mandado em aberto desde 18 de fevereiro.

Segundo a ocorrência, os agentes da Polícia Militar Ambiental localizaram o indivíduo em frente à residência onde ele estaria morando com a família. A abordagem foi feita seguindo os protocolos operacionais, sem registro de resistência. Durante a revista pessoal, nenhum objeto irregular foi encontrado.

Consultas ao sistema do Centro de Operações da Polícia Militar confirmaram a ordem judicial pendente. O mandado se refere ao crime de lesão corporal praticada contra mulher em contexto de violência doméstica, tipificação prevista no Código Penal. A pena restante a cumprir é de um ano.

Após receber voz de prisão, o capturado foi encaminhado ao pronto-socorro para exame clínico de rotina e, posteriormente, apresentado à autoridade policial de plantão, que ratificou a detenção e determinou o registro da ocorrência. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com a polícia, não houve necessidade do uso de algemas, já que o suspeito manteve comportamento cooperativo durante toda a ação.

