Um homem procurado pela Justiça foi capturado nesta sexta-feira (20) durante uma ação de patrulhamento realizada por equipes do policiamento ambiental em Penápolis. A prisão ocorreu no bairro Jardim Del Rey, após informações apontarem o paradeiro do suspeito, que possuía mandado em aberto desde 18 de fevereiro.

Segundo a ocorrência, os agentes da Polícia Militar Ambiental localizaram o indivíduo em frente à residência onde ele estaria morando com a família. A abordagem foi feita seguindo os protocolos operacionais, sem registro de resistência. Durante a revista pessoal, nenhum objeto irregular foi encontrado.

Consultas ao sistema do Centro de Operações da Polícia Militar confirmaram a ordem judicial pendente. O mandado se refere ao crime de lesão corporal praticada contra mulher em contexto de violência doméstica, tipificação prevista no Código Penal. A pena restante a cumprir é de um ano.