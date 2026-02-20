As unidades móveis do programa estadual de prevenção ao câncer de mama voltaram a circular após o Carnaval, levando exames gratuitos a diferentes cidades paulistas. Entre os municípios atendidos, está Bady Bassitt, na região noroeste do Estado, onde a carreta permanece até o fim de fevereiro realizando mamografias.
A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Mulheres de Peito, que busca ampliar o diagnóstico precoce da doença. Na cidade, a unidade está instalada na praça Antônio Teodoro de Melo, conhecida como Juninão, com atendimentos durante a semana e também aos sábados pela manhã.
De acordo com as regras atualizadas, mulheres entre 50 e 74 anos podem fazer o exame apenas apresentando documento de identidade e cartão do SUS. Já pacientes de 35 a 49 anos precisam levar pedido médico. O serviço atende mulheres a partir dos 35 anos que não tenham realizado mamografia nos últimos 12 meses.
O atendimento ocorre por ordem de chegada, com distribuição limitada de senhas diárias. Caso seja identificada alguma alteração nos exames, as pacientes são encaminhadas para unidades de referência do SUS para continuidade da investigação e eventual tratamento.
Além de Bady Bassitt, o roteiro atual também inclui Juquitiba, Ibaté, Mogi das Cruzes e São Bento do Sapucaí.
Em Bady Bassitt, o atendimento será até o dia 28 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados) na rua José Marquês de Mendonça, 2.468 (praça Antônio Teodoro de Melo – Juninão).
