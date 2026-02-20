As unidades móveis do programa estadual de prevenção ao câncer de mama voltaram a circular após o Carnaval, levando exames gratuitos a diferentes cidades paulistas. Entre os municípios atendidos, está Bady Bassitt, na região noroeste do Estado, onde a carreta permanece até o fim de fevereiro realizando mamografias.

A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Mulheres de Peito, que busca ampliar o diagnóstico precoce da doença. Na cidade, a unidade está instalada na praça Antônio Teodoro de Melo, conhecida como Juninão, com atendimentos durante a semana e também aos sábados pela manhã.

De acordo com as regras atualizadas, mulheres entre 50 e 74 anos podem fazer o exame apenas apresentando documento de identidade e cartão do SUS. Já pacientes de 35 a 49 anos precisam levar pedido médico. O serviço atende mulheres a partir dos 35 anos que não tenham realizado mamografia nos últimos 12 meses.