Uma ação da Polícia Militar através da equipe Rocam de Birigui resultou na captura de um homem procurado pela Justiça na tarde do dia 19 de fevereiro de 2026, em Brejo Alegre.

A equipe da Rocam realizava patrulhamento preventivo pela Avenida Pedro de Paula Castilho, no Conjunto Habitacional CDHU, região central da cidade, quando avistou um indivíduo em atitude considerada suspeita. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e consulta aos sistemas policiais.

Durante a verificação, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Promissão, pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06). A condenação prevê pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado.