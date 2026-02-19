19 de fevereiro de 2026
PROCURADO

Polícia captura condenado por tráfico em Brejo Alegre

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem com mandado expedido pela Comarca de Promissão foi localizado durante patrulhamento no Centro de Brejo Alegre
Homem com mandado expedido pela Comarca de Promissão foi localizado durante patrulhamento no Centro de Brejo Alegre

Uma ação da Polícia Militar através da equipe Rocam de Birigui resultou na captura de um homem procurado pela Justiça na tarde do dia 19 de fevereiro de 2026, em Brejo Alegre.

A equipe da Rocam realizava patrulhamento preventivo pela Avenida Pedro de Paula Castilho, no Conjunto Habitacional CDHU, região central da cidade, quando avistou um indivíduo em atitude considerada suspeita. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e consulta aos sistemas policiais.

Durante a verificação, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Promissão, pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06). A condenação prevê pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado.

Segundo a corporação, o homem afirmou ter conhecimento da ordem judicial. Diante da confirmação, foi dada voz de prisão. Houve necessidade do uso de algemas, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do STF, diante do receio de fuga e para garantir a segurança da equipe e do detido.

O capturado foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Brejo Alegre, onde foi registrado o boletim de captura. Ele permanece à disposição da Justiça para cumprimento da pena.

