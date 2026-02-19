Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão de mãe e filho por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (19), em Mirandópolis.

A ocorrência foi registrada por volta da 1h45, durante patrulhamento de rotina no bairro Vila Brasília. Segundo a corporação, o jovem, de 18 anos, chamou a atenção das equipes ao demonstrar nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Na abordagem, os policiais localizaram uma porção de maconha que ele tentava esconder na boca.

Diante da suspeita, os militares seguiram até a residência da família. Com autorização para a entrada, foi realizada busca no imóvel. Durante a ação, a mãe, de 35 anos, ainda tentou se desfazer de entorpecentes jogando o material no vaso sanitário, mas foi impedida pelos policiais.