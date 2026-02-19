Uma operação que mobilizou equipes em solo e a aeronave Águia terminou com a prisão de um homem acusado de furto qualificado na manhã desta quinta-feira (19), em Araçatuba.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a ocorrência foi registrada na Rua São Bernardo, no bairro Presidente. Ao chegarem ao endereço, os policiais flagraram o suspeito tentando fugir ao perceber a aproximação das viaturas. Ele pulou muros e telhados de residências vizinhas, dando início a uma intensa movimentação policial na região.

Foi montado um cerco com apoio de outras equipes e da aeronave Águia, que auxiliou nas buscas aéreas. Após varredura nas imediações, o homem foi localizado escondido no quintal de um imóvel próximo ao local dos fatos.