FLAGRANTE

Águia apoia cerco e suspeito de furto é preso em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Suspeito tentou escapar por telhados após arrombamentos em duas casas, mas foi capturado com apoio aéreo da PM em Araçatuba
Suspeito tentou escapar por telhados após arrombamentos em duas casas, mas foi capturado com apoio aéreo da PM em Araçatuba

Uma operação que mobilizou equipes em solo e a aeronave Águia terminou com a prisão de um homem acusado de furto qualificado na manhã desta quinta-feira (19), em Araçatuba.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a ocorrência foi registrada na Rua São Bernardo, no bairro Presidente. Ao chegarem ao endereço, os policiais flagraram o suspeito tentando fugir ao perceber a aproximação das viaturas. Ele pulou muros e telhados de residências vizinhas, dando início a uma intensa movimentação policial na região.

Foi montado um cerco com apoio de outras equipes e da aeronave Águia, que auxiliou nas buscas aéreas. Após varredura nas imediações, o homem foi localizado escondido no quintal de um imóvel próximo ao local dos fatos.

Durante a averiguação, os policiais constataram que duas casas haviam sido invadidas. Portas estavam arrombadas e os interiores revirados. Em um dos imóveis, o suspeito já havia retirado tomadas, interruptores e grande quantidade de fiação elétrica, material que estava guardado em uma mochila. Na outra residência, uma televisão e um forno micro-ondas haviam sido separados para serem levados. A cerca elétrica na divisa entre as propriedades também foi danificada.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a prisão em flagrante por furto qualificado foi ratificada pela autoridade policial. Ele permanece à disposição da Justiça.