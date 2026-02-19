Uma operação que mobilizou equipes em solo e a aeronave Águia terminou com a prisão de um homem acusado de furto qualificado na manhã desta quinta-feira (19), em Araçatuba.
De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a ocorrência foi registrada na Rua São Bernardo, no bairro Presidente. Ao chegarem ao endereço, os policiais flagraram o suspeito tentando fugir ao perceber a aproximação das viaturas. Ele pulou muros e telhados de residências vizinhas, dando início a uma intensa movimentação policial na região.
Foi montado um cerco com apoio de outras equipes e da aeronave Águia, que auxiliou nas buscas aéreas. Após varredura nas imediações, o homem foi localizado escondido no quintal de um imóvel próximo ao local dos fatos.
Durante a averiguação, os policiais constataram que duas casas haviam sido invadidas. Portas estavam arrombadas e os interiores revirados. Em um dos imóveis, o suspeito já havia retirado tomadas, interruptores e grande quantidade de fiação elétrica, material que estava guardado em uma mochila. Na outra residência, uma televisão e um forno micro-ondas haviam sido separados para serem levados. A cerca elétrica na divisa entre as propriedades também foi danificada.
O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a prisão em flagrante por furto qualificado foi ratificada pela autoridade policial. Ele permanece à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.