A Câmara Municipal de Guararapes realizou na noite desta quarta-feira (18), às 20h, a segunda sessão ordinária de 2026. Os trabalhos ocorreram excepcionalmente na Biblioteca Municipal, devido às reformas no prédio do Legislativo.

A sessão marcou oficialmente o início das atividades da 19ª Legislatura. O primeiro-secretário, vereador Ângelo Rodrigues, fez a chamada nominal e registrou a presença dos nove parlamentares da Casa.

Durante o expediente, foram discutidas e aprovadas por unanimidade as atas de sessões anteriores — duas extraordinárias e a primeira ordinária do ano — demonstrando consenso entre os vereadores nos encaminhamentos administrativos.