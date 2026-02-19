A Câmara Municipal de Guararapes realizou na noite desta quarta-feira (18), às 20h, a segunda sessão ordinária de 2026. Os trabalhos ocorreram excepcionalmente na Biblioteca Municipal, devido às reformas no prédio do Legislativo.
A sessão marcou oficialmente o início das atividades da 19ª Legislatura. O primeiro-secretário, vereador Ângelo Rodrigues, fez a chamada nominal e registrou a presença dos nove parlamentares da Casa.
Durante o expediente, foram discutidas e aprovadas por unanimidade as atas de sessões anteriores — duas extraordinárias e a primeira ordinária do ano — demonstrando consenso entre os vereadores nos encaminhamentos administrativos.
Entre os destaques da noite esteve o Projeto de Lei Complementar nº 002/2026, aprovado em primeira discussão, que atualiza o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de endemias. A medida representa valorização profissional e reconhecimento ao trabalho essencial desempenhado na saúde pública.
Na área ambiental, foi aprovado em discussão única o Projeto de Lei nº 003/2026, que institui o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC). A proposta estabelece regras, responsabilidades e diretrizes para o descarte e gerenciamento adequado dos resíduos da construção civil, fortalecendo as políticas de sustentabilidade no município.
Também receberam aprovação unânime o Projeto de Lei nº 008/2026, que concede reajuste aos salários, proventos e pensões dos servidores da Prefeitura, e o Projeto de Lei nº 009/2026, que assegura reajuste aos servidores ativos e inativos do Legislativo.
Além das votações, os parlamentares apresentaram indicações voltadas a melhorias urbanas, como recapeamento de vias, intervenções em ruas de terra e alterações no funcionamento de semáforos no período noturno. Foi ainda protocolado requerimento solicitando informações ao Executivo sobre pagamentos relacionados ao auxílio transporte intermunicipal de estudantes.
Ao encerrar os trabalhos, o presidente da Casa, vereador Rodolfo Silva, agradeceu a presença do público e convocou os parlamentares para a próxima sessão ordinária, marcada para o dia 24 de fevereiro, às 20h, novamente na Biblioteca Municipal.
A reunião foi transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara no YouTube e pela RDG – Rádio Difusora Guararapes 89,1 FM, garantindo transparência e acesso da população às decisões do Legislativo.
