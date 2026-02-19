A cidade de Coroados se prepara para uma noite histórica nesta sexta-feira (20). A grande final do Campeonato de Férias 2026 – Mini Campo promete movimentar atletas, torcedores e famílias em um evento que vai muito além da disputa pelo troféu: será uma verdadeira celebração do esporte e da união da comunidade.
A programação começa às 19h, com um jogo festivo envolvendo as crianças do Projeto SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), reforçando o compromisso do município com a inclusão social e o incentivo ao esporte desde a base. Logo após, às 19h30, a bola rola para a grande decisão entre os times finalistas Açomix X Cohab Futebol Clube — quando apenas um time levantará a taça e entrará para a história da competição.
A iniciativa é da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, e integra o calendário esportivo oficial do município, consolidando o Campeonato de Férias como uma das competições mais aguardadas do início do ano.
O prefeito Roberto Carrilho Alves (Chéco), PDT, destacou a importância do evento para a cidade: “O Campeonato de Férias é mais do que uma competição esportiva. Ele representa oportunidade, convivência e fortalecimento da nossa comunidade. Investir no esporte é investir em saúde, disciplina e no futuro das nossas crianças e jovens. Tenho certeza de que será uma grande noite para Coroados.”
Já o secretário municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Tiago Mirage, ressaltou o empenho da equipe na organização da final: “Preparamos uma grande festa para encerrar o Campeonato de Férias 2026 com chave de ouro. É gratificante ver o envolvimento das equipes, das famílias e principalmente das nossas crianças participando do jogo festivo. O esporte transforma vidas e nosso compromisso é continuar ampliando essas oportunidades para toda a população.”
A expectativa é de grande público, clima de decisão e muita emoção dentro e fora do campo. A noite promete ser marcada por disputas intensas, torcida vibrante e, ao final, a consagração do grande campeão do Campeonato de Férias 2026.
Serviço
- Final do 2º Campeonato Municipal de Coroados
- Data 20/02/2026 a Partir das 19h
- Local: Estádio Municipal Rubens Miranda
- Entrada Gratuita
