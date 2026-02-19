A cidade de Coroados se prepara para uma noite histórica nesta sexta-feira (20). A grande final do Campeonato de Férias 2026 – Mini Campo promete movimentar atletas, torcedores e famílias em um evento que vai muito além da disputa pelo troféu: será uma verdadeira celebração do esporte e da união da comunidade.

A programação começa às 19h, com um jogo festivo envolvendo as crianças do Projeto SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), reforçando o compromisso do município com a inclusão social e o incentivo ao esporte desde a base. Logo após, às 19h30, a bola rola para a grande decisão entre os times finalistas Açomix X Cohab Futebol Clube — quando apenas um time levantará a taça e entrará para a história da competição.

A iniciativa é da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, e integra o calendário esportivo oficial do município, consolidando o Campeonato de Férias como uma das competições mais aguardadas do início do ano.