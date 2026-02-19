19 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CARNAVAL

Bloco do Gordinho vira referência regional e rende homenagem

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Paula Liberati recebeu Voto de Aplauso
Paula Liberati recebeu Voto de Aplauso

A atriz e produtora cultural Paula Liberati, idealizadora do Bloco do Gordinho, foi homenageada nesta quarta-feira (18), durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Araçatuba. Ela recebeu um Voto de Aplauso em reconhecimento à relevância cultural, social e inclusiva do projeto, que se tornou um dos maiores movimentos infantojuvenis da região.

A homenagem foi proposta pelo vereador Ícaro Morales e também registra agradecimento ao Shopping Praça Nova Araçatuba, parceiro fundamental na realização da edição deste ano.

De gesto de carinho a fenômeno regional

Criado em 2016, o Bloco do Gordinho nasceu de um gesto simples e cheio de afeto. Paula queria apresentar o Carnaval ao afilhado João, então com apenas sete meses de idade, carinhosamente chamado de “gordinho”. Naquele momento, Araçatuba já não contava com um bloco voltado ao público infantil.

O que começou como uma iniciativa familiar ganhou proporção surpreendente. Ano após ano, o projeto cresceu, conquistou espaço nas ruas e se transformou em símbolo de um Carnaval mais acolhedor, democrático e familiar.

Hoje, o Bloco do Gordinho é reconhecido por seu forte compromisso com a inclusão. O evento desenvolve ações específicas para garantir a participação de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), neurodivergentes, cadeirantes e pessoas com deficiência visual, criando um ambiente adaptado, seguro e acessível.

Além da festa, o projeto mantém parcerias com entidades assistenciais e apoia campanhas voltadas à infância ao longo do ano, ampliando seu impacto social para além do período carnavalesco.

Multidão e expansão para a região

Em 2026, o bloco escreveu mais um capítulo marcante de sua trajetória. O cortejo reuniu milhares de pessoas pelas ruas de Araçatuba, com destaque para o sábado (14), quando a chegada ao shopping foi marcada por grande público e pelo show da Banda Plim Plim, em uma das edições mais prestigiadas da história do evento.

O projeto também ultrapassou fronteiras e levou o Carnaval inclusivo para Birigui, com duas apresentações: no Parque do Povo, dentro da programação do 2º CarnaFamília promovido pela Prefeitura, e no Sesc, ampliando o alcance da proposta para a cidade vizinha.

Reconhecimento que fortalece o propósito

Para Paula Liberati, o Voto de Aplauso representa mais do que uma homenagem simbólica.
“Quero agradecer muito ao vereador Ícaro Morales pelo apoio e pelo reconhecimento ao trabalho que realizo por meio do Bloco do Gordinho. É um trabalho feito para as crianças da nossa cidade, pensando sempre na inclusão, no acolhimento e na família”, destacou.

Ela também ressaltou a importância das parcerias institucionais e privadas para garantir estrutura adequada ao evento. “Agradeço à Edna Flor e à equipe do Shopping Praça Nova, que sempre nos acolheram e, especialmente neste ano, nos deram o suporte necessário para que pudéssemos realizar um evento desse porte.”

Cultura que transforma

Ao longo dos anos, o Bloco do Gordinho resgatou o espírito das marchinhas tradicionais e reinventou o Carnaval de rua com foco na infância, na convivência entre gerações e na construção de memórias afetivas. Mais do que festa, o projeto movimenta a economia criativa local, gerando oportunidades para artistas, músicos e profissionais da produção cultural.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários