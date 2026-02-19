A atriz e produtora cultural Paula Liberati, idealizadora do Bloco do Gordinho, foi homenageada nesta quarta-feira (18), durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Araçatuba. Ela recebeu um Voto de Aplauso em reconhecimento à relevância cultural, social e inclusiva do projeto, que se tornou um dos maiores movimentos infantojuvenis da região.

A homenagem foi proposta pelo vereador Ícaro Morales e também registra agradecimento ao Shopping Praça Nova Araçatuba, parceiro fundamental na realização da edição deste ano.

De gesto de carinho a fenômeno regional

Criado em 2016, o Bloco do Gordinho nasceu de um gesto simples e cheio de afeto. Paula queria apresentar o Carnaval ao afilhado João, então com apenas sete meses de idade, carinhosamente chamado de “gordinho”. Naquele momento, Araçatuba já não contava com um bloco voltado ao público infantil.