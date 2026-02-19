A atriz e produtora cultural Paula Liberati, idealizadora do Bloco do Gordinho, foi homenageada nesta quarta-feira (18), durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Araçatuba. Ela recebeu um Voto de Aplauso em reconhecimento à relevância cultural, social e inclusiva do projeto, que se tornou um dos maiores movimentos infantojuvenis da região.
A homenagem foi proposta pelo vereador Ícaro Morales e também registra agradecimento ao Shopping Praça Nova Araçatuba, parceiro fundamental na realização da edição deste ano.
De gesto de carinho a fenômeno regional
Criado em 2016, o Bloco do Gordinho nasceu de um gesto simples e cheio de afeto. Paula queria apresentar o Carnaval ao afilhado João, então com apenas sete meses de idade, carinhosamente chamado de “gordinho”. Naquele momento, Araçatuba já não contava com um bloco voltado ao público infantil.
O que começou como uma iniciativa familiar ganhou proporção surpreendente. Ano após ano, o projeto cresceu, conquistou espaço nas ruas e se transformou em símbolo de um Carnaval mais acolhedor, democrático e familiar.
Hoje, o Bloco do Gordinho é reconhecido por seu forte compromisso com a inclusão. O evento desenvolve ações específicas para garantir a participação de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), neurodivergentes, cadeirantes e pessoas com deficiência visual, criando um ambiente adaptado, seguro e acessível.
Além da festa, o projeto mantém parcerias com entidades assistenciais e apoia campanhas voltadas à infância ao longo do ano, ampliando seu impacto social para além do período carnavalesco.
Multidão e expansão para a região
Em 2026, o bloco escreveu mais um capítulo marcante de sua trajetória. O cortejo reuniu milhares de pessoas pelas ruas de Araçatuba, com destaque para o sábado (14), quando a chegada ao shopping foi marcada por grande público e pelo show da Banda Plim Plim, em uma das edições mais prestigiadas da história do evento.
O projeto também ultrapassou fronteiras e levou o Carnaval inclusivo para Birigui, com duas apresentações: no Parque do Povo, dentro da programação do 2º CarnaFamília promovido pela Prefeitura, e no Sesc, ampliando o alcance da proposta para a cidade vizinha.
Reconhecimento que fortalece o propósito
Para Paula Liberati, o Voto de Aplauso representa mais do que uma homenagem simbólica.
“Quero agradecer muito ao vereador Ícaro Morales pelo apoio e pelo reconhecimento ao trabalho que realizo por meio do Bloco do Gordinho. É um trabalho feito para as crianças da nossa cidade, pensando sempre na inclusão, no acolhimento e na família”, destacou.
Ela também ressaltou a importância das parcerias institucionais e privadas para garantir estrutura adequada ao evento. “Agradeço à Edna Flor e à equipe do Shopping Praça Nova, que sempre nos acolheram e, especialmente neste ano, nos deram o suporte necessário para que pudéssemos realizar um evento desse porte.”
Cultura que transforma
Ao longo dos anos, o Bloco do Gordinho resgatou o espírito das marchinhas tradicionais e reinventou o Carnaval de rua com foco na infância, na convivência entre gerações e na construção de memórias afetivas. Mais do que festa, o projeto movimenta a economia criativa local, gerando oportunidades para artistas, músicos e profissionais da produção cultural.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.