19 de fevereiro de 2026
RODOVIA ELYESER

Fuga em canavial termina com prisão por tráfico em Aracanguá

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CPI-10
Suspeito tentou escapar próximo à SP-463, mas foi detido com apoio aéreo
Na tarde de quarta-feira (18), equipes da Polícia Militar atenderam uma ocorrência de averiguação envolvendo um homem em atitude suspeita nas proximidades da Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães SP-463, em Santo Antônio do Aracanguá.

Durante o patrulhamento, o indivíduo foi localizado nas imediações da rodovia e, ao notar a presença policial, fugiu em direção a um canavial. O acompanhamento contou com o apoio de viaturas da área e do helicóptero Águia, resultando em cerco e varredura até a detenção do suspeito.

Com ele, os policiais apreenderam 59 microtubos contendo cocaína, além de R$ 250,35 em dinheiro. O abordado foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, apresentado à autoridade policial de plantão, que ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O indiciado permanece à disposição da Justiça.

