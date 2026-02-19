Na noite de quarta-feira (18), equipes da Polícia Militar, em apoio à Polícia Civil, atenderam uma ocorrência relacionada ao tráfico de entorpecentes no bairro Jardim Santo Antônio, em General Salgado.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um homem que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir e descartou dois invólucros contendo cocaína, posteriormente localizados e apreendidos. Em seguida, outro indivíduo correu para o interior de um imóvel, sendo abordado pouco depois.

Na abordagem, foi constatado que um aparelho celular havia sido danificado, possivelmente na tentativa de eliminar provas. Em buscas no interior da residência, no quintal e em áreas próximas, os agentes encontraram R$ 3.110 em dinheiro, cinco celulares, duas carabinas de pressão calibre 5,5, sete cartões bancários de diferentes instituições e mais dois invólucros de cocaína, somando cerca de 21 gramas da droga.