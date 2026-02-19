19 de fevereiro de 2026
ARAÇATUBA

Vereadores questionam falta de vagas na educação infantil

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Pedidos abordam educação, saúde, saneamento e patrimônio municipal
Pedidos abordam educação, saúde, saneamento e patrimônio municipal

Durante a 2ª sessão ordinária do ano, realizada na última semana, os vereadores de Araçatuba encaminharam ao prefeito Lucas Zanatta (PL) dez requerimentos solicitando informações oficiais sobre diversas áreas da administração municipal.

Entre os documentos, o vereador Damião Brito (Rede) questiona a falta de vagas na educação infantil em período integral e os critérios adotados pelo sistema DemandaNet. Ele solicita dados sobre o déficit de vagas desde o Berçário até a Pré-Escola 2, especialmente para crianças do Maternal 1, e esclarecimentos sobre os critérios utilizados para a transição de vagas parciais para integrais, bem como sobre possíveis planos de ampliação da oferta.

Brito também apresenta requerimentos sobre a complementação da iluminação pública na Avenida Waldemar Alves, que dá acesso aos bairros Porto Real 1 e Porto Real 2, e sobre divergências na identificação de proprietários em escrituras do programa Cidade Legal.

Outros requerimentos foram apresentados pelos vereadores Denilson Pichitelli (Republicanos), sobre a renovação do contrato de locação da UBS Bento de Souza; João Moreira (PP), sobre a contagem do tempo de serviço de servidores afastados na pandemia; e Sol do Autismo (PL), sobre a alimentação no Pronto-Socorro Municipal.

O prefeito tem até 15 dias para responder aos pedidos, prazo que pode ser prorrogado por igual período mediante autorização do Plenário.

