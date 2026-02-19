Durante a 2ª sessão ordinária do ano, realizada na última semana, os vereadores de Araçatuba encaminharam ao prefeito Lucas Zanatta (PL) dez requerimentos solicitando informações oficiais sobre diversas áreas da administração municipal.

Entre os documentos, o vereador Damião Brito (Rede) questiona a falta de vagas na educação infantil em período integral e os critérios adotados pelo sistema DemandaNet. Ele solicita dados sobre o déficit de vagas desde o Berçário até a Pré-Escola 2, especialmente para crianças do Maternal 1, e esclarecimentos sobre os critérios utilizados para a transição de vagas parciais para integrais, bem como sobre possíveis planos de ampliação da oferta.

Brito também apresenta requerimentos sobre a complementação da iluminação pública na Avenida Waldemar Alves, que dá acesso aos bairros Porto Real 1 e Porto Real 2, e sobre divergências na identificação de proprietários em escrituras do programa Cidade Legal.