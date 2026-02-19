O Bandeirante de Birigui segue sua preparação para o duelo deste sábado, às 19h, contra a Associação Atlética Francana, válido pela Série A3 do Campeonato Paulista.
Na manhã desta quarta-feira (18), o técnico Fábio Toth comandou um treino intenso no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, mantendo o foco total na busca pela segunda vitória consecutiva na competição.
O Leão da Noroeste vem de um triunfo fora de casa, vencendo a Itapirense por 2 a 1, e pretende aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para embalar de vez na competição. Os melhores resultados recentes do clube surgiram após a troca no comando técnico, quando Tiago Toth substituiu Luiz Carlos Martins já na segunda rodada.
Ingressos
A venda antecipada de ingressos já está aberta:
- Cadeiras: R$ 50,00
- Arquibancadas: R$ 30,00
- Geral: R$ 20,00
- Crianças até 12 anos: entrada gratuita (com documento)
Os bilhetes podem ser adquiridos na BEC Store (segunda a sexta, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h; sábados das 9h às 12h) ou pelo site totalticket.com.br
