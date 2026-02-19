Uma ocorrência registrada na manhã desta terça-feira (17) mobilizou a Guarda Civil Municipal após relatos de agressões, ameaças e dano contra moradores na região central de Araçatuba.

De acordo com informações da corporação, por volta das 9h55, a equipe composta pelos GCMs Evandro e Rodrigo Garcia, realizava patrulhamento preventivo pela Rua Regente Feijó quando foi abordada por vítimas que denunciaram ter sido alvo de agressões e ameaças por parte de um já conhec homem conhecido na vizinhança por envolvimento em ocorrências semelhantes.

Segundo os relatos, além das intimidações, o suspeito também teria causado danos, configurando, em tese, os crimes previstos no Código Penal, como Dano (artigo 163) e Ameaça (artigo 147).