A Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá anunciou pacote de investimentos que se aproxima de R$ 12 milhões. São R$ 11,8 milhões em convênios com os governos estadual e federal, além de cerca de R$ 1 milhão de recursos próprios. Os valores já integram licitações em andamento e contemplam saúde, infraestrutura, habitação e desenvolvimento social.

Entre os equipamentos estão um caminhão-pipa (R$ 800 mil), uma retroescavadeira (R$ 451 mil) e um caminhão-caçamba (R$ 615 mil). Também há recursos para recapeamento asfáltico na sede e no distrito de Major Prado.

Na saúde, o pacote prevê a compra de uma ambulância (R$ 315 mil), ampliação do posto de Vicentinópolis (R$ 400 mil) e construção do Centro do TEA em Vicentinópolis (R$ 662 mil).