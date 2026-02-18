A Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá anunciou pacote de investimentos que se aproxima de R$ 12 milhões. São R$ 11,8 milhões em convênios com os governos estadual e federal, além de cerca de R$ 1 milhão de recursos próprios. Os valores já integram licitações em andamento e contemplam saúde, infraestrutura, habitação e desenvolvimento social.
Entre os equipamentos estão um caminhão-pipa (R$ 800 mil), uma retroescavadeira (R$ 451 mil) e um caminhão-caçamba (R$ 615 mil). Também há recursos para recapeamento asfáltico na sede e no distrito de Major Prado.
Na saúde, o pacote prevê a compra de uma ambulância (R$ 315 mil), ampliação do posto de Vicentinópolis (R$ 400 mil) e construção do Centro do TEA em Vicentinópolis (R$ 662 mil).
Na habitação, serão construídas 24 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, com investimento superior a R$ 3,2 milhões, além de outras 20 moradias já licitadas, somando quase R$ 2,8 milhões. Está prevista ainda a construção de um Centro de Eventos, com aporte estadual de R$ 2 milhões.
O prefeito Luiz Carlos dos Reis Nonato atribuiu o volume de recursos à articulação entre Executivo, vereadores e lideranças políticas. Segundo ele, os investimentos ampliam a capacidade de atendimento e fortalecem a estrutura do município.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.