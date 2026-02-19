A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou nesta Quarta-feira de Cinzas (18), em Brasília, a Campanha da Fraternidade 2026 com um chamado direto à consciência do país. Com o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), a iniciativa traz como tema “Fraternidade e Moradia”, colocando no centro do debate a realidade de milhões de brasileiros sem acesso a uma casa digna.
Inspirada por sugestão da Pastoral da Moradia e Favelas, a campanha pretende provocar reflexão e mobilização concreta. Para a CNBB, a habitação é direito fundamental e base para o exercício de outros direitos essenciais, como saúde, segurança, educação e dignidade humana.
Durante o lançamento, o secretário-geral da entidade, dom Ricardo Hoerpers, foi enfático ao afirmar que moradia não pode ser tratada como privilégio. Ele alertou que não se pode naturalizar crianças crescendo em áreas de risco ou famílias vivendo sem teto. Segundo o bispo, garantir habitação digna é obrigação moral e social.
O secretário-executivo de Campanhas da CNBB, padre Jean Poul Hansen, leu a mensagem enviada pelo Papa Leão XIV, que recordou o nascimento de Jesus em uma manjedoura, em Belém, como sinal de identificação com os que não têm abrigo digno. A reflexão reforça o compromisso cristão com os mais vulneráveis.
Além da dimensão espiritual, a campanha traz forte apelo social e político. Padre Jean destacou que o debate sobre moradia precisa ser permanente e não restrito a períodos específicos. “A política é a forma mais excelente da caridade”, afirmou, defendendo ações concretas em todos os níveis de governo.
Um dos exemplos apresentados foi o trabalho da comunidade católica de Trindade, em Salvador (BA), que desenvolve projetos para oferecer moradia digna a pessoas em situação de rua. Segundo o responsável pela iniciativa, Irmão Henrique Peregrino, o objetivo vai além de oferecer paredes e teto: trata-se de reconstruir vínculos, promover autonomia e devolver o sentimento de pertencimento.
Déficit ainda preocupa
Dados apontam que cerca de 328 mil pessoas viviam em situação de rua no Brasil em 2022. Informações do Ministério das Cidades indicam que o déficit habitacional caiu 3,8% entre 2022 e 2023, passando de 6,21 milhões para 5,97 milhões de domicílios.
O governo federal destaca que o programa Minha Casa Minha Vida contratou mais de 1,9 milhão de unidades desde 2023, com investimento superior a R$ 300 bilhões. A meta é alcançar 3 milhões de moradias contratadas até o fim de 2026.
Mesmo com avanços, a CNBB reforça que políticas habitacionais não são concessões, mas dever do Estado. A Campanha da Fraternidade 2026 surge, portanto, como um apelo nacional para que fé e ação caminhem juntas na construção de um país onde morar com dignidade seja realidade para todos.
