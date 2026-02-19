A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou nesta Quarta-feira de Cinzas (18), em Brasília, a Campanha da Fraternidade 2026 com um chamado direto à consciência do país. Com o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), a iniciativa traz como tema “Fraternidade e Moradia”, colocando no centro do debate a realidade de milhões de brasileiros sem acesso a uma casa digna.

Inspirada por sugestão da Pastoral da Moradia e Favelas, a campanha pretende provocar reflexão e mobilização concreta. Para a CNBB, a habitação é direito fundamental e base para o exercício de outros direitos essenciais, como saúde, segurança, educação e dignidade humana.

Durante o lançamento, o secretário-geral da entidade, dom Ricardo Hoerpers, foi enfático ao afirmar que moradia não pode ser tratada como privilégio. Ele alertou que não se pode naturalizar crianças crescendo em áreas de risco ou famílias vivendo sem teto. Segundo o bispo, garantir habitação digna é obrigação moral e social.