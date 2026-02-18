A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta quinta-feira (19), às 19h, sessão ordinária antecipada devido aos pontos facultativos do Carnaval e da Quarta-Feira de Cinzas. Ao todo, 12 projetos serão discutidos e votados.

Entre eles, o projeto nº 17, da vereadora Professora Jandineia (PT), que permite acompanhamento por profissional de enfermagem obstétrica nas maternidades da cidade. T

Também serão analisados vetos do Executivo sobre propostas relacionadas à zona azul. A mensagem nº 14 veta integralmente o projeto do vereador Paulinho do Esporte (União Brasil), que ampliava para quatro horas o uso da mesma vaga. A mensagem nº 15 barra proposta do vereador Tiquinho (MDB), que previa aviso prévio antes de multa por falta de pagamento. Já a mensagem nº 16 propõe uso de até três horas na mesma vaga e criação de tarifa pós-utilização.