A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta quinta-feira (19), às 19h, sessão ordinária antecipada devido aos pontos facultativos do Carnaval e da Quarta-Feira de Cinzas. Ao todo, 12 projetos serão discutidos e votados.
Entre eles, o projeto nº 17, da vereadora Professora Jandineia (PT), que permite acompanhamento por profissional de enfermagem obstétrica nas maternidades da cidade. T
Também serão analisados vetos do Executivo sobre propostas relacionadas à zona azul. A mensagem nº 14 veta integralmente o projeto do vereador Paulinho do Esporte (União Brasil), que ampliava para quatro horas o uso da mesma vaga. A mensagem nº 15 barra proposta do vereador Tiquinho (MDB), que previa aviso prévio antes de multa por falta de pagamento. Já a mensagem nº 16 propõe uso de até três horas na mesma vaga e criação de tarifa pós-utilização.
O Executivo também encaminhou projetos com impacto financeiro. A mensagem nº 06 prevê reajuste de 10% em auxílios e subvenções médicas a partir de 2026. A mensagem nº 11 autoriza suplementação de R$ 150 mil para implantação do Centro POP – PSE Média Complexidade.
Outras suplementações em pauta:
- R$ 24 mil para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (mensagem nº 12);
- R$ 331.516,40 para o terceiro CRAS (mensagem nº 13);
- R$ 258.989,63 ao Consórcio Intermunicipal da Microrregião (mensagem nº 17);
- R$ 280.712,72 para ampliação do barracão do Fundo Social (mensagem nº 18);
- R$ 265 mil para o polo da UNIVESP (mensagem nº 19);
- R$ 70 mil para equipamento de purificação de água na Saúde (mensagem nº 20).
A sessão terá participação do ex-presidente da Câmara, ex-prefeito e ex-deputado estadual Ricardo Rodrigues de Castilho e do ex-vereador Ricardinho Castilho, que falarão sobre a história de Penápolis, a convite dos vereadores Tiquinho e Altair Reis.
A reunião será transmitida ao vivo pela TV Câmara (canal 14), Facebook, YouTube e site oficial do Legislativo.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.