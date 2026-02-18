A Prefeitura de Birigui inicia nesta quinta-feira (19) uma grande ofensiva contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e, principalmente, da chikungunya. A mobilização inclui visitas domiciliares e a aplicação de nebulização veicular — o popular fumacê — em sete bairros do município.
A ação abrangerá 88 quadras e 1.869 imóveis nos bairros Residencial Vale do Bosque, Residencial Pedro Marin Berbel, Parque das Árvores, Residencial Eurico Caetano, Residencial Veneza, Distrito Industrial e Residencial Boa Vista. A medida ocorre diante da investigação de casos suspeitos de chikungunya na região.
Casa a casa
Antes da aplicação do inseticida, agentes de saúde e de combate a endemias farão visitas domiciliares para orientar moradores e eliminar possíveis criadouros do mosquito. A meta é identificar e descartar recipientes que acumulam água parada, principal ambiente de proliferação do vetor.
Nebulização veicular
Nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, a força-tarefa avança para a etapa da Nebulização Acoplada a Veículo (NAV), com aplicação do inseticida das 18h às 21h. O produto atinge o mosquito na fase adulta, ajudando a interromper a cadeia de transmissão.
Durante a passagem do fumacê, os moradores devem manter portas, janelas e box dos banheiros abertos, além de levantar colchas e cobertores para permitir que o inseticida alcance os ambientes internos.
Atenção aos cuidados
A Prefeitura orienta que alimentos, utensílios de cozinha e recipientes com água e ração de animais sejam protegidos. Roupas devem ser retiradas do varal, mesmo que estejam molhadas. Não é necessário sair das residências, mas a população deve evitar permanecer nas ruas e impedir que crianças e animais acompanhem a viatura durante a aplicação.
A mobilização reforça o alerta: o combate ao mosquito depende também da colaboração da população. Eliminar água parada continua sendo a principal arma contra as arboviroses.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.