A Prefeitura de Birigui inicia nesta quinta-feira (19) uma grande ofensiva contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e, principalmente, da chikungunya. A mobilização inclui visitas domiciliares e a aplicação de nebulização veicular — o popular fumacê — em sete bairros do município.

A ação abrangerá 88 quadras e 1.869 imóveis nos bairros Residencial Vale do Bosque, Residencial Pedro Marin Berbel, Parque das Árvores, Residencial Eurico Caetano, Residencial Veneza, Distrito Industrial e Residencial Boa Vista. A medida ocorre diante da investigação de casos suspeitos de chikungunya na região.

Casa a casa

Antes da aplicação do inseticida, agentes de saúde e de combate a endemias farão visitas domiciliares para orientar moradores e eliminar possíveis criadouros do mosquito. A meta é identificar e descartar recipientes que acumulam água parada, principal ambiente de proliferação do vetor.

Nebulização veicular