Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de um celular furtado e na condução de um suspeito à delegacia, nesta terça-feira (17), no bairro Pinheiros, em Araçatuba.
Os policiais foram acionados pela vítima, que relatou o furto do aparelho no dia anterior e informou ter conseguido rastrear a localização do dispositivo, apontando para um condomínio da cidade. Diante das informações, a equipe seguiu até o endereço para averiguação.
No local, o homem abordado afirmou inicialmente ter encontrado o celular na via pública, mas confirmou que mantinha o objeto guardado em sua mochila. A situação levantou suspeita de receptação, e ele foi conduzido ao Distrito Policial para esclarecimentos.
Após o registro da ocorrência, o aparelho foi devolvido ao proprietário. O envolvido foi ouvido e liberado pela autoridade policial.
