RECUPERADO

Celular furtado é rastreado pela PM até condomínio em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Aparelho foi localizado em condomínio e suspeito acabou conduzido por receptação
Aparelho foi localizado em condomínio e suspeito acabou conduzido por receptação

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de um celular furtado e na condução de um suspeito à delegacia, nesta terça-feira (17), no bairro Pinheiros, em Araçatuba.

Os policiais foram acionados pela vítima, que relatou o furto do aparelho no dia anterior e informou ter conseguido rastrear a localização do dispositivo, apontando para um condomínio da cidade. Diante das informações, a equipe seguiu até o endereço para averiguação.

No local, o homem abordado afirmou inicialmente ter encontrado o celular na via pública, mas confirmou que mantinha o objeto guardado em sua mochila. A situação levantou suspeita de receptação, e ele foi conduzido ao Distrito Policial para esclarecimentos.

Após o registro da ocorrência, o aparelho foi devolvido ao proprietário. O envolvido foi ouvido e liberado pela autoridade policial.

