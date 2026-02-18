Uma tempestade de grande intensidade atingiu o município de Guararapes na noite desta terça-feira (17) e deixou um rastro de destruição em diversos pontos da cidade. A força dos ventos e da chuva provocou ocorrências que mobilizaram equipes de emergência ao longo da noite e na manhã seguinte.
Entre os principais registros estão quedas de árvores e galhos de grande porte, danos a postes e à rede elétrica, interrupções no fornecimento de energia, muros comprometidos e residências destelhadas. Também foi constatado dano estrutural relevante com o deslocamento da cobertura metálica de uma garagem utilizada por ônibus.
A atuação conjunta da Defesa Civil, Polícia Militar e da concessionária de energia garantiu assistência à população e a liberação de vias afetadas. O fornecimento de energia foi restabelecido em parte das áreas atingidas, embora ainda existam pontos que dependem da remoção de árvores e destroços para normalização total.
Desde as primeiras horas desta quarta-feira (18), equipes da Prefeitura seguem mobilizadas em uma força-tarefa de limpeza e retirada de entulhos, com o objetivo de recuperar a infraestrutura urbana e devolver a normalidade aos moradores no menor tempo possível.
Unidades escolares também registraram danos e passam por avaliação técnica para levantamento das condições estruturais.
De acordo com o levantamento inicial, os bairros mais impactados foram Industrial, São Judas, Centro, Cohab e Mário Covas, onde os prejuízos foram mais significativos.
