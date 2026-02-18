Uma tempestade de grande intensidade atingiu o município de Guararapes na noite desta terça-feira (17) e deixou um rastro de destruição em diversos pontos da cidade. A força dos ventos e da chuva provocou ocorrências que mobilizaram equipes de emergência ao longo da noite e na manhã seguinte.

Entre os principais registros estão quedas de árvores e galhos de grande porte, danos a postes e à rede elétrica, interrupções no fornecimento de energia, muros comprometidos e residências destelhadas. Também foi constatado dano estrutural relevante com o deslocamento da cobertura metálica de uma garagem utilizada por ônibus.

A atuação conjunta da Defesa Civil, Polícia Militar e da concessionária de energia garantiu assistência à população e a liberação de vias afetadas. O fornecimento de energia foi restabelecido em parte das áreas atingidas, embora ainda existam pontos que dependem da remoção de árvores e destroços para normalização total.