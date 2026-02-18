A Polícia Militar Rodoviária divulgou nesta quarta-feira (18) o balanço oficial da Operação Carnaval realizada nas rodovias das regiões de Andradina, Araçatuba, Birigui e Penápolis. A ação, conduzida pela 4ª Cia do 2º BPRv, teve início na sexta-feira e foi encerrada ontem, com dados comparativos entre os períodos de 2025 e 2026.
De acordo com os números, houve queda no total de sinistros de trânsito, que passaram de 20 em 2025 para 7 em 2026. Os acidentes sem vítimas diminuíram de 9 para 2, enquanto os sinistros com vítimas recuaram de 11 para 5. Também foi registrada redução no número de vítimas leves, de 10 para 5, e de vítimas graves, de 3 para 1.
Os dados apontam ainda redução nos acidentes com morte, passando de três ocorrências em 2025 para apenas uma em 2026, o que reflete um impacto positivo das ações preventivas durante o período carnavalesco.
Em contrapartida, o balanço chama atenção para o aumento expressivo das infrações de trânsito. Os flagrantes por excesso de velocidade quase dobraram, saltando de 542 para 870 registros com o uso de radar portátil. Também houve crescimento nas autuações por ultrapassagem em local proibido, que subiram de 31 para 51.
Outro dado relevante é o número de condutores autuados na Operação Alcoolemia, que, apesar de ter apresentado redução (de 68 para 45), ainda preocupa. Já as infrações relacionadas à falta do uso do cinto de segurança ou sistema de retenção caíram de 252 para 154.
Segundo a Polícia Rodoviária, o comparativo mostra que, embora os acidentes tenham diminuído, o comportamento de risco dos motoristas ainda é um desafio, reforçando a necessidade de fiscalização contínua e conscientização para reduzir infrações e preservar vidas nas rodovias da região.
