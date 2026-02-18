A Polícia Militar Rodoviária divulgou nesta quarta-feira (18) o balanço oficial da Operação Carnaval realizada nas rodovias das regiões de Andradina, Araçatuba, Birigui e Penápolis. A ação, conduzida pela 4ª Cia do 2º BPRv, teve início na sexta-feira e foi encerrada ontem, com dados comparativos entre os períodos de 2025 e 2026.

De acordo com os números, houve queda no total de sinistros de trânsito, que passaram de 20 em 2025 para 7 em 2026. Os acidentes sem vítimas diminuíram de 9 para 2, enquanto os sinistros com vítimas recuaram de 11 para 5. Também foi registrada redução no número de vítimas leves, de 10 para 5, e de vítimas graves, de 3 para 1.

Os dados apontam ainda redução nos acidentes com morte, passando de três ocorrências em 2025 para apenas uma em 2026, o que reflete um impacto positivo das ações preventivas durante o período carnavalesco.