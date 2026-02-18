O Projeto Guri está com matrículas abertas para quem deseja aprender música, cantar ou tocar instrumentos gratuitamente. Em Araçatuba, o polo da Casa de Cultura Adelino Brandão atende até 890 alunos, mas há vagas também em outros municípios, como Birigui (7 cursos e 242 vagas) e Penápolis (9 cursos e 179 vagas). Além disso, existem polos em Jales, Santa Fé do Sul, Pereira Barreto, Andradina, Promissão, Mirandópolis, Guararapes e outras cidades da região.
Podem se inscrever crianças a partir de 4 anos, adolescentes e adultos. Não é necessário ter experiência prévia ou possuir instrumento musical em casa. Este ano, o Guri lançou um curso de musicalização infantil para crianças de 4 e 5 anos, além dos cursos de iniciação musical (6 a 9 anos) e curso sequencial (10 a 18 anos). Adultos também podem participar do curso de iniciação.
As aulas abrangem diversas modalidades musicais, incluindo piano, violino, violão, viola, violoncelo, trombone, tuba, baixo acústico, saxofone, trompete, guitarra, clarinete, flauta, percussão e canto coral.
As inscrições vão até 13 de março e devem ser feitas presencialmente nos polos. a lista completo de endreços e cursos estão no site (https://souguri.art.br/map?referrer_action=onde_estamos)
Em Araçatuba inscrições podem ser feitas presencialmente na Casa de Cultura Adelino Brandão, com entrada ao lado do Teatro Castro Alves, na Rua Anita Garibaldi, 75, Centro, Araçatuba. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h30.
É necessário apresentar certidão de nascimento ou RG, comprovante de matrícula escolar, foto 3x4 e, no caso de menores, um responsável com RG e comprovante de endereço.
