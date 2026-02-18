O Projeto Guri está com matrículas abertas para quem deseja aprender música, cantar ou tocar instrumentos gratuitamente. Em Araçatuba, o polo da Casa de Cultura Adelino Brandão atende até 890 alunos, mas há vagas também em outros municípios, como Birigui (7 cursos e 242 vagas) e Penápolis (9 cursos e 179 vagas). Além disso, existem polos em Jales, Santa Fé do Sul, Pereira Barreto, Andradina, Promissão, Mirandópolis, Guararapes e outras cidades da região.

Podem se inscrever crianças a partir de 4 anos, adolescentes e adultos. Não é necessário ter experiência prévia ou possuir instrumento musical em casa. Este ano, o Guri lançou um curso de musicalização infantil para crianças de 4 e 5 anos, além dos cursos de iniciação musical (6 a 9 anos) e curso sequencial (10 a 18 anos). Adultos também podem participar do curso de iniciação.

As aulas abrangem diversas modalidades musicais, incluindo piano, violino, violão, viola, violoncelo, trombone, tuba, baixo acústico, saxofone, trompete, guitarra, clarinete, flauta, percussão e canto coral.