O Conselho Superior do Ministério Público aprovou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo MPSP, que estabelece a criação de grupos reflexivos em Pereira Barreto voltados a homens que cometeram violência contra mulheres. O documento foi assinado pelo promotor de Justiça Ivo Zambon, pelo prefeito Hermínio Komatsu e pela secretária de Assuntos Jurídicos, Aline de Mesquita.

De acordo com o TAC, a Prefeitura deve implementar os grupos em até 60 dias, ou seja, até o final de março, transformando o serviço em política pública permanente. A gestão municipal ficará responsável por garantir equipe técnica qualificada, preferencialmente composta por psicólogos e assistentes sociais, além de oferecer capacitação contínua aos profissionais envolvidos.

O programa contará com recursos orçamentários próprios, elaboração de material educativo e encontros regulares, ao menos semanais, em ciclos de oito atividades ou mais. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) participará de todas as etapas. Os participantes serão encaminhados pelo Judiciário, pelo Ministério Público e demais órgãos de proteção, além de haver vagas para interessados espontâneos.