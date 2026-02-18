

A Prefeitura de Martinópolis, aproximadamente 120 km de Araçatuba, lançou o Processo Seletivo, destinado à formação de cadastro reserva para profissionais com formação em magistério e ensino superior. O certame é organizado pela empresa Fronte Concursos e Projetos LTDA.

As vagas contemplam cargos de Professor de Creche, Professor PEB I – Ensino Infantil, e Professor PEB I – Ensino Fundamental, para candidatos com nível superior ou magistério. Também há oportunidades para quem possui apenas ensino superior, incluindo Professor PEB I – Educação Especial, Professor PEB I – Interlocutor de Libras e Professor PEB II nas disciplinas de Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.

A remuneração varia de R$ 22,90 a R$ 26,34 por hora/aula, com carga horária mensal de até 160 horas.