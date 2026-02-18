A Prefeitura de Martinópolis, aproximadamente 120 km de Araçatuba, lançou o Processo Seletivo, destinado à formação de cadastro reserva para profissionais com formação em magistério e ensino superior. O certame é organizado pela empresa Fronte Concursos e Projetos LTDA.
As vagas contemplam cargos de Professor de Creche, Professor PEB I – Ensino Infantil, e Professor PEB I – Ensino Fundamental, para candidatos com nível superior ou magistério. Também há oportunidades para quem possui apenas ensino superior, incluindo Professor PEB I – Educação Especial, Professor PEB I – Interlocutor de Libras e Professor PEB II nas disciplinas de Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.
A remuneração varia de R$ 22,90 a R$ 26,34 por hora/aula, com carga horária mensal de até 160 horas.
Inscrições
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da banca Fronte Concursos e Projetos LTDA, entre 6 e 22 de fevereiro de 2026, mediante pagamento de taxa de R$ 22,00.
Etapas de seleção
A seleção inclui prova objetiva, prevista para 8 de março de 2026, composta por 30 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Matemática, Legislação Educacional e Conhecimentos Específicos. Além disso, haverá avaliação de títulos, considerando a qualificação profissional dos candidatos.
O edital completo está disponível no site da Fronte (https://portal.fronteprojetos.com.br/edital/ver/24).
