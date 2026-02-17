A abertura dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, no domingo (15), ultrapassou o campo cultural e ganhou repercussão política e jurídica após a Acadêmicos de Niterói apresentar um enredo inspirado na trajetória pública do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A apresentação reuniu alegorias, encenações históricas e referências contemporâneas que motivaram manifestações favoráveis e críticas em diferentes setores.
O tema chegou à Justiça Eleitoral antes mesmo de a escola entrar na avenida. Um pedido para impedir o desfile foi rejeitado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob entendimento de que a proibição poderia configurar censura. Ainda assim, ministros indicaram que o conteúdo poderá ser avaliado posteriormente diante de questionamentos sobre eventual propaganda eleitoral antecipada.
Na Marquês de Sapucaí, a narrativa visual percorreu fases da vida do homenageado - da migração familiar do Nordeste ao Sudeste à atuação sindical e ascensão política - incorporando também episódios recentes da história nacional. Representações dramatizadas e alas temáticas retrataram acontecimentos e personagens ligados ao cenário político, ampliando a repercussão pública do desfile.
O desenvolvimento do enredo foi acompanhado pelo samba-tema, que reforçou a linha narrativa com referências à trajetória pessoal e simbologias políticas. Entre os versos entoados, destacou-se o refrão: “Olê, olê, olê, olá / Lula, Lula”
A composição ainda trouxe passagens sobre a infância e migração familiar, além de elementos associados ao número partidário do presidente e trechos interpretados por analistas como comentários indiretos sobre o contexto político atual, incluindo o verso: “Assim que se firma a soberania / Sem mitos falsos, sem anistia”
Avaliações jurídicas divulgadas publicamente apontam leituras distintas. Alguns especialistas consideram que a ausência de pedido explícito de voto não caracteriza irregularidade eleitoral. Outros entendem que referências simbólicas reiteradas e temas contemporâneos podem motivar análise pela Justiça, sobretudo quanto a eventual promoção indireta de candidatura futura.
A discussão também incluiu o financiamento público do Carnaval. Críticas foram levantadas em razão dos repasses institucionais às escolas, enquanto órgãos responsáveis ressaltaram que os recursos são distribuídos de forma padronizada entre as agremiações, sem relação com o conteúdo dos enredos.
O desfile contou com participação de artistas convidados e presença institucional do presidente em camarote oficial, acompanhando as apresentações da noite sem integrar a escola na avenida. A primeira-dama, Janja da Silva, inicialmente esperada em uma alegoria, não participou após a repercussão envolvendo o tema.
Integrantes da criação do enredo defenderam publicamente que a proposta teve caráter cultural e histórico, destacando a tradição carnavalesca de abordar figuras públicas e acontecimentos nacionais como forma de expressão artística e reflexão social.
O resultado oficial das avaliações do Grupo Especial será divulgado após o encerramento dos desfiles, enquanto eventuais desdobramentos jurídicos permanecem sob acompanhamento das autoridades eleitorais. A apuração acontece na quarta-feira (18), a partir das 16h, com transmissão ao vivo pela TV Globo.
