A abertura dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, no domingo (15), ultrapassou o campo cultural e ganhou repercussão política e jurídica após a Acadêmicos de Niterói apresentar um enredo inspirado na trajetória pública do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A apresentação reuniu alegorias, encenações históricas e referências contemporâneas que motivaram manifestações favoráveis e críticas em diferentes setores.

O tema chegou à Justiça Eleitoral antes mesmo de a escola entrar na avenida. Um pedido para impedir o desfile foi rejeitado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob entendimento de que a proibição poderia configurar censura. Ainda assim, ministros indicaram que o conteúdo poderá ser avaliado posteriormente diante de questionamentos sobre eventual propaganda eleitoral antecipada.

Na Marquês de Sapucaí, a narrativa visual percorreu fases da vida do homenageado - da migração familiar do Nordeste ao Sudeste à atuação sindical e ascensão política - incorporando também episódios recentes da história nacional. Representações dramatizadas e alas temáticas retrataram acontecimentos e personagens ligados ao cenário político, ampliando a repercussão pública do desfile.