Com clima de festa e participação do público, o Araçafolia 2026 movimentou a região central de Araçatuba no sábado (14), marcando o encerramento da programação carnavalesca. Inspirado nas manifestações culturais do Nordeste, o evento apostou em atrações voltadas a todas as idades e transformou as ruas em um espaço de celebração e convivência.

Entre os destaques esteve a programação infantil, protagonizada pelos blocos Araça Mirim e Blocaracatu, que desfilaram com fantasias, cores e marchinhas, garantindo a animação das crianças acompanhadas por seus familiares.

O cortejo foi finalizado na Praça Hugo Lippe Júnior (Praça Olímpica), onde a banda Quinta Ciranda comandou a matinê. A sequência de apresentações contou ainda com a Banda Marcial da Fundação Mirim e o grupo Araçás Fumegantes, responsável por encerrar a festa em clima festivo.

