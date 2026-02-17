Com clima de festa e participação do público, o Araçafolia 2026 movimentou a região central de Araçatuba no sábado (14), marcando o encerramento da programação carnavalesca. Inspirado nas manifestações culturais do Nordeste, o evento apostou em atrações voltadas a todas as idades e transformou as ruas em um espaço de celebração e convivência.
Entre os destaques esteve a programação infantil, protagonizada pelos blocos Araça Mirim e Blocaracatu, que desfilaram com fantasias, cores e marchinhas, garantindo a animação das crianças acompanhadas por seus familiares.
O cortejo foi finalizado na Praça Hugo Lippe Júnior (Praça Olímpica), onde a banda Quinta Ciranda comandou a matinê. A sequência de apresentações contou ainda com a Banda Marcial da Fundação Mirim e o grupo Araçás Fumegantes, responsável por encerrar a festa em clima festivo.
Gastronomia
A movimentação também foi intensa na praça de alimentação, aberta das 18h às 22h, reunindo dez estabelecimentos participantes de uma edição especial do Festival Comida de Boteco. O público encontrou variedade de sabores e opções gastronômicas oferecidas por bares, restaurantes e cervejarias locais.
De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, a proposta do Araçafolia foi alcançada ao proporcionar um evento gratuito, inclusivo e voltado à valorização da cultura popular, promovendo lazer com segurança para a população.
Na abertura da programação, um dos pontos altos foi o show do grupo Demônios da Garoa, que empolgou o público ao interpretar clássicos do samba paulista e marcou o início das comemorações.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.