A Prefeitura de Araçatuba deu continuidade no período de Carnaval à manutenção urbana em algumas regiões da cidade. As equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp) trabalharam na segunda-feira (16) e terça-feira (17), além de terem executado serviços ao longo do fim de semana.
Entre as atividades realizadas nesta terça-feira estiveram a roçagem mecanizada em áreas públicas da Rua Agenor Zanoni, no bairro Petit Trianon, e a continuidade dos serviços em canteiros e espaços coletivos no Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prado.
As frentes de trabalho também atuaram nas calçadas laterais do valetão da Avenida Paranapanema, além da limpeza interna dos ecopontos localizados nos bairros São José e Claudionor Cinti, contribuindo para a organização e o descarte adequado de resíduos.
Outros pontos atendidos incluíram a Avenida Waldemar Alves, onde houve manutenção e limpeza de canteiros, bem como áreas próximas à faculdade Unip e ao Centro Social Urbano (CSU). Praças da cidade também receberam serviços de conservação e cuidados.
De acordo com a secretaria responsável, "o cronograma segue ativo mesmo em feriados e datas comemorativas, priorizando a preservação dos espaços públicos e o bem-estar da população."
