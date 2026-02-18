A Prefeitura de Castilho promove no dia 26 de fevereiro, a partir das 10h, um leilão público em formato totalmente online para a venda de bens móveis considerados inservíveis ao município. Entre os itens disponíveis, estão veículos, máquinas, equipamentos e sucatas cuja manutenção deixou de ser viável ou que apresentam dificuldade na reposição de peças.
A estimativa é de que aproximadamente 40 lotes sejam colocados à disposição dos interessados. O conjunto inclui veículos leves, utilitários, ônibus, micro-ônibus, tratores, motocicletas, implementos agrícolas e materiais diversos, sendo vencedor quem apresentar o maior lance por lote.
O certame será realizado exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Lance Já, sob condução da leiloeira oficial Cristiane Borguetti Moraes Lopes, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). A iniciativa segue a legislação vigente que regula leilões públicos e processos de alienação de bens.
O edital com a descrição completa dos itens, valores mínimos e regras de participação pode ser consultado no portal da plataforma e também no site oficial do município. Conforme as condições estabelecidas, todos os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, cabendo ao arrematante arcar com despesas de retirada, transporte, regularização ou eventuais reparos.
Em alguns casos, veículos e sucatas não possuem direito à documentação, o que restringe a compra a empresas credenciadas junto ao Detran. Já aqueles com documentação regular poderão ser transferidos normalmente, desde que atendidas as exigências legais.
Para participar, é necessário efetuar cadastro antecipado no site do leilão, enviar os documentos solicitados e solicitar habilitação até um dia útil antes da realização do evento. Somente após validação será permitido registrar lances.
Segundo a administração municipal, a iniciativa integra uma estratégia de gestão patrimonial que busca dar destino adequado a bens fora de uso, ao mesmo tempo em que gera recursos que poderão ser revertidos em melhorias e investimentos para a cidade.
