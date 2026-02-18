A Prefeitura de Castilho promove no dia 26 de fevereiro, a partir das 10h, um leilão público em formato totalmente online para a venda de bens móveis considerados inservíveis ao município. Entre os itens disponíveis, estão veículos, máquinas, equipamentos e sucatas cuja manutenção deixou de ser viável ou que apresentam dificuldade na reposição de peças.

A estimativa é de que aproximadamente 40 lotes sejam colocados à disposição dos interessados. O conjunto inclui veículos leves, utilitários, ônibus, micro-ônibus, tratores, motocicletas, implementos agrícolas e materiais diversos, sendo vencedor quem apresentar o maior lance por lote.

O certame será realizado exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Lance Já, sob condução da leiloeira oficial Cristiane Borguetti Moraes Lopes, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). A iniciativa segue a legislação vigente que regula leilões públicos e processos de alienação de bens.