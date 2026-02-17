Um homem foi detido na madrugada de segunda-feira (16) após ser flagrado com armas de fogo durante uma ocorrência de desentendimento familiar no bairro Jardim Bela Vista, em Santo Antônio do Aracanguá.

Segundo informações apuradas, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a situação e, ao realizar averiguação no local, efetuou buscas que resultaram na localização de uma espingarda, um revólver e diversas munições. Todo o material foi apreendido.

O responsável pelas armas foi encaminhado ao Distrito Policial, onde o caso foi apresentado à autoridade de plantão. Após análise, foi estipulada fiança, que acabou sendo paga, permitindo que o homem responda ao processo em liberdade.