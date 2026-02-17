O Brasil registra alta nos acidentes com escorpiões. Dados do Ministério da Saúde mostram que os casos saltaram de 85 mil em 2015 para mais de 200 mil em 2023, maior número da série histórica, consolidando o escorpionismo como desafio de saúde pública.
Especialistas apontam múltiplas causas: expansão urbana desordenada, mudanças climáticas e perda de biodiversidade. Lixo, falta de saneamento e presença de baratas — principal alimento — favorecem a proliferação.
Avanço urbano favorece espécies adaptáveis
Em São Paulo, o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus) tem substituído o marrom (Tityus bahiensis). Mais adaptável e capaz de se reproduzir por partenogênese — sem acasalamento —, a espécie pode originar infestações a partir de um único indivíduo. Redes de esgoto e galerias facilitam a dispersão.
Clima e desmatamento ampliam risco
O aumento das temperaturas intensifica atividade e reprodução. Alertas da Organização das Nações Unidas indicam tendência de aquecimento global, o que pode agravar o cenário. O desmatamento também leva espécies antes restritas a áreas naturais para zonas urbanas.
Controle e prevenção
Segundo o Ministério da Saúde, o uso de venenos tem baixa eficácia e pode aumentar o risco de contato. A recomendação é busca ativa por equipes especializadas, além de limpeza de quintais, retirada de entulho e vedação de frestas.
Parte da alta se deve à melhoria na notificação digital, mas especialistas afirmam que há crescimento real dos casos, sobretudo em cidades com pouca vegetação e poucos predadores naturais.
Em caso de picada
Escorpiões têm hábitos noturnos e se escondem em locais escuros e úmidos. A picada causa dor intensa imediata. A orientação é lavar o local, fazer compressa morna e procurar atendimento médico.
O Instituto Butantan produz o soro antiescorpiônico distribuído na rede pública, essencial nos casos graves.
