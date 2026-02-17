O Brasil registra alta nos acidentes com escorpiões. Dados do Ministério da Saúde mostram que os casos saltaram de 85 mil em 2015 para mais de 200 mil em 2023, maior número da série histórica, consolidando o escorpionismo como desafio de saúde pública.

Especialistas apontam múltiplas causas: expansão urbana desordenada, mudanças climáticas e perda de biodiversidade. Lixo, falta de saneamento e presença de baratas — principal alimento — favorecem a proliferação.

Avanço urbano favorece espécies adaptáveis

Em São Paulo, o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus) tem substituído o marrom (Tityus bahiensis). Mais adaptável e capaz de se reproduzir por partenogênese — sem acasalamento —, a espécie pode originar infestações a partir de um único indivíduo. Redes de esgoto e galerias facilitam a dispersão.

Clima e desmatamento ampliam risco