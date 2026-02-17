A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu inscrições para nova seleção do programa Aluno Monitor do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio), que oferece bolsas a estudantes interessados em apoiar atividades pedagógicas nas escolas. Na região de Araçatuba, são 260 vagas para monitoria em língua portuguesa e matemática.

Podem se inscrever alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. O cadastro segue aberto até 6 de março e deve ser feito por estudantes com, no mínimo, 14 anos e frequência igual ou superior a 85% no último ano letivo.

Além da assiduidade, a seleção considera o desempenho nas avaliações da rede estadual. Para a 1ª série, será analisado o resultado do exame aplicado no 9º ano pelo Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Já para a 2ª e 3ª séries, o critério é o desempenho nas provas do Provão Paulista Seriado realizadas em 2025.