A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu inscrições para nova seleção do programa Aluno Monitor do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio), que oferece bolsas a estudantes interessados em apoiar atividades pedagógicas nas escolas. Na região de Araçatuba, são 260 vagas para monitoria em língua portuguesa e matemática.
Podem se inscrever alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. O cadastro segue aberto até 6 de março e deve ser feito por estudantes com, no mínimo, 14 anos e frequência igual ou superior a 85% no último ano letivo.
Além da assiduidade, a seleção considera o desempenho nas avaliações da rede estadual. Para a 1ª série, será analisado o resultado do exame aplicado no 9º ano pelo Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Já para a 2ª e 3ª séries, o critério é o desempenho nas provas do Provão Paulista Seriado realizadas em 2025.
Os selecionados receberão bolsa mensal de R$ 307,36 para jornada de oito horas semanais ou de R$ 576,30 para 16 horas semanais, por até 10 meses. A carga inclui monitoria, estudos, planejamento e formação complementar. O início das atividades está previsto para 9 de março.
Apoio pedagógico em sala
Os monitores atuarão no auxílio aos professores nas aulas de orientação de estudos em português e matemática, componentes do currículo do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Entre as atribuições está o acompanhamento de pequenos grupos, com foco no engajamento e na superação de dificuldades de aprendizagem.
Cada participante deverá escolher uma área de atuação. Além das aulas regulares, as escolas poderão organizar grupos de estudo e plantões de dúvidas para complementar a carga horária.
O programa é promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e busca fortalecer o aprendizado colaborativo, ao mesmo tempo em que oferece experiência formativa aos estudantes da rede pública.
