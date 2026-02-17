17 de fevereiro de 2026
FUGA FRUSTRADA

Rocam apreende moto adulterada após fuga em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Condutor sem habilitação foi preso após perseguição por ruas de Birigui
Condutor sem habilitação foi preso após perseguição por ruas de Birigui

Um homem foi preso e uma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida após acompanhamento policial registrado na tarde de domingo (15), no bairro São José, em Birigui.

De acordo com a Polícia Militar, equipe da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), realizava patrulhamento preventivo pela Avenida Isaura Mararini Albani quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta azul trafegando em alta velocidade e no contrafluxo da via. Diante da suspeita, foi emitida ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, ignorada pelo condutor, o que resultou em acompanhamento por diversas ruas do bairro.

A perseguição terminou na Rua Anísio Gomes, onde o piloto perdeu o controle do veículo após o rompimento da corrente de transmissão. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes, identificados como J.A.M.S. (condutor) e G.H.B.N.S. (passageiro).

Em vistoria na motocicleta, os policiais constataram que o veículo ostentava placa decorativa e apresentava indícios de adulteração, incluindo pintura artesanal azul sobre a cor original e supressão das numerações de chassi e motor, impossibilitando a identificação imediata. O condutor, que não possuía habilitação, assumiu a propriedade e afirmou ter adquirido o veículo recentemente, sem apresentar detalhes da negociação.

Diante das irregularidades, os envolvidos e a motocicleta foram encaminhados ao plantão policial para as providências cabíveis. Após análise do caso, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do condutor, que permaneceu à disposição da Justiça, enquanto o veículo foi apreendido.

