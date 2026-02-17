Um homem foi preso e uma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida após acompanhamento policial registrado na tarde de domingo (15), no bairro São José, em Birigui.

De acordo com a Polícia Militar, equipe da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), realizava patrulhamento preventivo pela Avenida Isaura Mararini Albani quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta azul trafegando em alta velocidade e no contrafluxo da via. Diante da suspeita, foi emitida ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, ignorada pelo condutor, o que resultou em acompanhamento por diversas ruas do bairro.

A perseguição terminou na Rua Anísio Gomes, onde o piloto perdeu o controle do veículo após o rompimento da corrente de transmissão. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes, identificados como J.A.M.S. (condutor) e G.H.B.N.S. (passageiro).