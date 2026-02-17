Um homem foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (16) acusado de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência em Birigui. A ocorrência foi registrada na Avenida José Lima de Abreu, no bairro Candeias, após acionamento da equipe policial via Polícia Militar.

Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram o suspeito do lado de fora da residência da vítima, empurrando um carrinho de mão com um fogão. Questionado, ele afirmou que havia ido ao local para retirar o eletrodoméstico e também uma bicicleta.

No entanto, a mulher — que permanecia trancada dentro do imóvel — relatou aos agentes que o ex-companheiro havia invadido a casa mediante uso de força, feito ameaças de morte e retirado o fogão, mesmo existindo medida protetiva em vigor a seu favor. A ordem judicial foi confirmada após consulta aos sistemas policiais.