A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) anunciou, na tarde desta segunda-feira (16), mudanças no comando técnico da equipe principal. O preparador físico Andrezinho foi confirmado como treinador interino após o desligamento do técnico José Oliveira e de seu auxiliar Jeferson Félix.
A decisão da diretoria veio após a derrota por 2 a 0 para o Taquaritinga, no último sábado (14), fora de casa. Com o resultado, o time de Araçatuba segue na lanterna da competição, somando apenas um ponto em quatro rodadas. O aproveitamento é de 8%, com três derrotas e saldo negativo de sete gols.
Além dos números dentro de campo, a equipe enfrenta dificuldades estruturais ao longo da temporada. Na estreia, diante do São Carlense, quando foi derrotada por 4 a 1 fora de casa, o elenco contou com apenas três jogadores no banco de reservas.
Já na partida contra o Lemense, a insatisfação da torcida ficou evidente: integrantes da organizada Canarinhos protestaram nas redes sociais e também na Praça Olímpica, optando por não entrar no estádio Adhemar de Barros e acompanhar o jogo do lado de fora.
Fora das quatro linhas, o clube também convive com a pressão relacionada à possibilidade de implantação de uma SAF, tema que tem dividido opiniões e gerado manifestações por parte da torcida.
Apesar do cenário adverso, a diretoria aposta na continuidade do trabalho interno. Andrezinho assume o comando visando a sequência da competição, já que o próximo compromisso será em casa, no sábado (21), pela quinta rodada, contra o Colorado Caieiras.
Confira as notas notas divulgadas pela AEA em suas redes sociais
A Associação Esportiva Araçatuba vem a público comunicar o encerramento do ciclo de José Oliveira no cargo de treinador da equipe principal, bem como de seu auxiliar técnico, Jeferson Félix.
A Associação Esportiva Araçatuba vem a público informar que o preparador físico Andrezinho assume, de forma interina, o comando técnico da equipe principal.
Profissional dedicado e integrante da comissão técnica, Andrezinho passa a exercer a função com o compromisso, a responsabilidade e o profissionalismo que sempre demonstrou no dia a dia do clube. A diretoria confia plenamente em sua capacidade de liderança e no trabalho que vem sendo desenvolvido junto ao elenco.
A medida visa garantir a continuidade do planejamento esportivo, mantendo o foco total nos próximos compromissos da temporada.
Reafirmamos nossa confiança no grupo de atletas, na comissão técnica e no trabalho sério que vem sendo realizado, certos de que, com união e determinação, seguiremos firmes em busca de nossos objetivos.
