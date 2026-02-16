A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) anunciou, na tarde desta segunda-feira (16), mudanças no comando técnico da equipe principal. O preparador físico Andrezinho foi confirmado como treinador interino após o desligamento do técnico José Oliveira e de seu auxiliar Jeferson Félix.

A decisão da diretoria veio após a derrota por 2 a 0 para o Taquaritinga, no último sábado (14), fora de casa. Com o resultado, o time de Araçatuba segue na lanterna da competição, somando apenas um ponto em quatro rodadas. O aproveitamento é de 8%, com três derrotas e saldo negativo de sete gols.

Além dos números dentro de campo, a equipe enfrenta dificuldades estruturais ao longo da temporada. Na estreia, diante do São Carlense, quando foi derrotada por 4 a 1 fora de casa, o elenco contou com apenas três jogadores no banco de reservas.