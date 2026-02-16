16 de fevereiro de 2026
TERÇA TEM FEIRA

Parque do Povo recebe Feira Especial no Carnaval em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Prefeitura de Birigui
Edição extraordinária acontece nesta terça-feira com gastronomia e lazer
Nesta terça-feira de Carnaval (17), o Parque do Povo, em Birigui, será palco de uma edição especial da tradicional Feira de Domingo. As atividades estão previstas para começar a partir das 17h, aproveitando o feriado para ampliar as opções de lazer à população.

Com proposta voltada ao convívio familiar, a feira reúne uma variedade de barracas de gastronomia e artesanato, valorizando produtores locais e oferecendo alternativas de entretenimento para públicos de todas as idades.

A iniciativa integra as ações da Prefeitura de Birigui para ampliar o acesso ao lazer e à cultura durante o período carnavalesco. No último domingo (15), a cidade também viveu a segunda edição do CarnaFamília. Pela primeira vez realizado no Parque do Povo, o evento contou com um espaço mais amplo, que segunda a Prefeitura em um formato voltado à diversão saudável e inclusiva.

