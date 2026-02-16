Dois homens foram presos por tráfico de drogas na tarde de domingo (15) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Beatriz, em Araçatuba. A ocorrência teve início após o recebimento de uma denúncia anônima indicando a prática criminosa no local.

Ao chegarem ao endereço informado, os policiais perceberam um forte cheiro característico de entorpecentes e realizaram a abordagem dos suspeitos. Durante a vistoria, foram encontradas porções de drogas, balanças de precisão, materiais utilizados para embalo e uma quantia em dinheiro.

Diante das evidências, os dois envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial. Após a análise da autoridade de plantão, a prisão foi ratificada e os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.