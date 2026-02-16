A semana oficial do Carnaval será marcada por alternância entre calor e pancadas de chuva na região, conforme monitoramento do radar do IPMet, da Unesp de Bauru. Em Araçatuba, a segunda (16) e a terça-feira (17) de folia devem registrar temperaturas elevadas, com os termômetros alcançando até 34°C e sem indicação de chuva.

A mudança no tempo começa a partir da Quarta-feira de Cinzas (18) e segue na quinta-feira (19), quando há previsão de chuva fraca e isolada. Apesar da baixa intensidade, a instabilidade deve contribuir para elevar a umidade relativa do ar. No restante da semana, o céu permanece predominantemente nublado, com mínimas entre 21°C e 22°C e máximas que seguem altas, variando de 33°C a 34°C.

Em outras áreas do noroeste paulista, o cenário é semelhante: calor persistente durante o dia e possibilidade de chuvas rápidas a partir do meio da semana, sem queda significativa nas temperaturas. A orientação é acompanhar as atualizações locais, já que a chuva pode ocorrer de forma irregular entre os municípios.